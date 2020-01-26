Bir manyak ortaya bir kıtır atıyor, başka bir manyak da oturuyor buna resim çiziyor.
Alıştık artık... Amerikan psikopatlarının Amerikan ve bütün dünya ergenlerini etkileme çabaları...
Dünyanın düz olduğunu iddia ettiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu "şeytan" uyduruyormuş.
Tabii bunu "görüntülemek" de şart ki, etkilenecek budala daha iyi algılayabilsin.
Renkli resim çizmişler, okyanus geliyor geliyor dünyanın "kenarından" uzaya dökülüyor!
Türkiye'de de "asparagas kralları" sakallı bebeğin resmini çizmişlerdi.
Bir bebek fotoğrafı bulup sakal ekleyememişler, "elle" çizmişlerdi...
Sakallı bebeği konuşturdukları gibi şimdi de Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanıyla konuşturuyorlar.
***
YouTube'a girdiğinizde birçok "kıyamet alameti
" de göreceksiniz. Baba
Vanga cart curt.
Bir de "bilimsel süsü verilmiş
" zırvalar var, hani bizim bazı depremciler gibi.
Bu kliplerden birini izledim, bir ergen "Ra'nın sesini
" anlatıyordu.
Yani Ra gerçekten varmış, eh, bu durumda tabii bir de sesi varmış.
Ergenin eğitimi yetmediği için Ra'ya önce "kral
" dedi, sonra "tanrı
" dedi. Eski Mısır
tanrısı canım, gazetelerin çapraz bulmacalarından bileceksiniz.
Heliopolis'te Ra'nın mumyasını bulmuşlar, iddiaya göre. (Şu anda Heliopolis'in yarısında Kahire Havaalanı, yarısında da Nasır'ın yaptırdığı subay lojmanları var. Ben oralardan geçtim, tanrı Ra yok, pasaport polisi Rafet var.)
Hangi bilim adamıysa, Ra'nın sesini kaydetmeyi başarmış.
Ra "hrrzzzt, raaaa, grrr, hıııı
" gibi birtakım sesler çıkarıyor ama ne hikmetse bu sesler fena halde Hollywood dublajını andırıyor.
Hani şu "Stargate
" filminde konuşan Ra'yı!
***
Derken rezillik katlandı.
Buna "tuber ergenler
" değil koca koca haber ajansları ve gazeteler çanak tuttular.
Mısır'da "Nesyamun
" adında bir rahibin mumyasını bulmuşlar.
Ve de "mumyayı konuşturmuşlar!
"
Rahibin gırtlağını tarayıp üç boyutlu yazıcıyla yeniden yaratmışlar ve ses vermesini sağlamışlar.
Rahip konuşmuş da ne demiş? Darbeci Sisi yönetimini mi eleştirmiş?
Yok canım, bilgisayarda üretilen "e sesine benzer
" bir yapay ses... O kadar...
Bu, basına "mumya konuştu
" şeklinde servis ediliyor.
Basının da işine geliyor.
Hani, "İstanbul'da kar alarmı, meteoroloji saat verdi
" gibi...
Ya da "Şeyma'ya dükkan kirası fazla geldi
" gibi...
***
Fıkrayla bitirelim.
Seksenli yılların başlarında gene Mısır'da bir mumya bulmuşlar. Fakat hiçbir kayıt kuyut yok, kimdir, ne zaman yaşamıştır, bilinemiyor.
Biri demiş ki "Türkiye'ye gönderelim, Kenan Evren'in adamları onu bülbül gibi konuştururlar!
"
Mumya bizim burada bütün hayatını
anlattığı gibi birçok bombalama, kahvehane
tarama ve silahlı eylemi de üstlenmiş.