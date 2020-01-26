Bir manyak ortaya bir kıtır atıyor, başka bir manyak da oturuyor buna resim çiziyor.

Alıştık artık... Amerikan psikopatlarının Amerikan ve bütün dünya ergenlerini etkileme çabaları...

Dünyanın düz olduğunu iddia ettiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu "şeytan" uyduruyormuş.

Tabii bunu "görüntülemek" de şart ki, etkilenecek budala daha iyi algılayabilsin.

Renkli resim çizmişler, okyanus geliyor geliyor dünyanın "kenarından" uzaya dökülüyor!

Türkiye'de de "asparagas kralları" sakallı bebeğin resmini çizmişlerdi.

Bir bebek fotoğrafı bulup sakal ekleyememişler, "elle" çizmişlerdi...

Sakallı bebeği konuşturdukları gibi şimdi de Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanıyla konuşturuyorlar.

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YouTube'a girdiğinizde birçok "" de göreceksiniz. BabaVanga cart curt.Bir de "" zırvalar var, hani bizim bazı depremciler gibi.Bu kliplerden birini izledim, bir ergen "" anlatıyordu.Yani Ra gerçekten varmış, eh, bu durumda tabii bir de sesi varmış.Ergenin eğitimi yetmediği için Ra'ya önce "" dedi, sonra "" dedi. Eski Mısır tanrısı canım, gazetelerin çapraz bulmacalarından bileceksiniz.Heliopolis'te Ra'nın mumyasını bulmuşlar, iddiaya göre. (Şu anda Heliopolis'in yarısında Kahire Havaalanı, yarısında da Nasır'ın yaptırdığı subay lojmanları var. Ben oralardan geçtim, tanrı Ra yok, pasaport polisi Rafet var.)Hangi bilim adamıysa, Ra'nın sesini kaydetmeyi başarmış.Ra "" gibi birtakım sesler çıkarıyor ama ne hikmetse bu sesler fena halde Hollywood dublajını andırıyor.Hani şu "" filminde konuşan Ra'yı!

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Derken rezillik katlandı.Buna "" değil koca koca haber ajansları ve gazeteler çanak tuttular.Mısır'da "" adında bir rahibin mumyasını bulmuşlar.Ve de "Rahibin gırtlağını tarayıp üç boyutlu yazıcıyla yeniden yaratmışlar ve ses vermesini sağlamışlar.Rahip konuşmuş da ne demiş? Darbeci Sisi yönetimini mi eleştirmiş?Yok canım, bilgisayarda üretilen "" bir yapay ses... O kadar...Bu, basına "" şeklinde servis ediliyor.Basının da işine geliyor.Hani, "" gibi...Ya da "" gibi...

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Fıkrayla bitirelim.Seksenli yılların başlarında gene Mısır'da bir mumya bulmuşlar. Fakat hiçbir kayıt kuyut yok, kimdir, ne zaman yaşamıştır, bilinemiyor.Biri demiş ki "Mumya bizim burada bütün hayatınıanlattığı gibi birçok bombalama, kahvehanetarama ve silahlı eylemi de üstlenmiş.