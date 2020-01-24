Farkında mısınız, CHP çevreleri uzun süredir "sosyaldemokrat" lafını unuttular. İşi kakara kukarayla götürüyorlar.

"Sağa açılma" politikası mıdır bu?

Ben sosyaldemokrat olsam, CHP sağa açılacaksa niçin oy vereyim? (Tabii onlar sağdan "başörtüsünü" falan anlıyorlar.)

Oturur, "Türkiye'de sosyaldemokrasi olabilir mi" diye düşünürüm.

Yerlere göklere sığdıramadıkları Ecevit'in "hangi sosyaldemokrat politikaları uygulamış olduğunu" da merak eder ve sorgularım.

Hiç. Evet, hiç.

Ecevit iki kere başardığı oy patlamasını "Kıbrıs'ı aldığı" için (oraya demokrasi götürdüğü için demedim çünkü bu bir palavradır), ve de "Apo'yu yakaladı sanıldığı" için yapmıştı.

Atatürk asla sosyaldemokrat değildi.

İnönü hiç mi hiç değildi.

Altmışlı yıllarda gene Ecevit marifetiyle piyasaya sürdüğü "ortanın solu" politikası, solculuktan değil, gelişmekte olan Türkiye İşçi Partisi'nin önünü kesmek için tezgahlanmıştı.

Öyle olmasa, Demirel'le anlaşıp seçim kanununu değiştirmez ve TİP'in bir daha meclise girebilmesini önlemezdi.

Çaresiz kalmış solu sokağa iten İnönü olmuştur.

Faşist hükümete başbakan ve bakan veren de İnönü olmuştur.

Cahil ahmaklar öğensinler de gene İnönü'yü sosyaldemokrat sanmaya devam etsinler.

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