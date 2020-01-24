Farkında mısınız, CHP çevreleri uzun süredir "sosyaldemokrat" lafını unuttular. İşi kakara kukarayla götürüyorlar.
"Sağa açılma" politikası mıdır bu?
Ben sosyaldemokrat olsam, CHP sağa açılacaksa niçin oy vereyim? (Tabii onlar sağdan "başörtüsünü" falan anlıyorlar.)
Oturur, "Türkiye'de sosyaldemokrasi olabilir mi" diye düşünürüm.
Yerlere göklere sığdıramadıkları Ecevit'in "hangi sosyaldemokrat politikaları uygulamış olduğunu" da merak eder ve sorgularım.
Hiç. Evet, hiç.
Ecevit iki kere başardığı oy patlamasını "Kıbrıs'ı aldığı" için (oraya demokrasi götürdüğü için demedim çünkü bu bir palavradır), ve de "Apo'yu yakaladı sanıldığı" için yapmıştı.
Atatürk asla sosyaldemokrat değildi.
İnönü hiç mi hiç değildi.
Altmışlı yıllarda gene Ecevit marifetiyle piyasaya sürdüğü "ortanın solu" politikası, solculuktan değil, gelişmekte olan Türkiye İşçi Partisi'nin önünü kesmek için tezgahlanmıştı.
Öyle olmasa, Demirel'le anlaşıp seçim kanununu değiştirmez ve TİP'in bir daha meclise girebilmesini önlemezdi.
Çaresiz kalmış solu sokağa iten İnönü olmuştur.
Faşist hükümete başbakan ve bakan veren de İnönü olmuştur.
Cahil ahmaklar öğensinler de gene İnönü'yü sosyaldemokrat sanmaya devam etsinler.
***
Karl Marx, sosyalizmi hiçbir zaman bir "kalkınma programı
" olarak düşünmemişti...
Bunu saptıran, değiştiren, isterseniz yozlaştıran diyelim, Lenin'dir.
Bu da Sovyetler'de işçi sınıfının kapitalist ülkelerde bile artık görülmeyen boyutlarda sömürülmesine yol açtı!
Sosyaldemokrasi de, sosyalizmin "sulandırılmış
" şeklidir. Bu da bir kalkınma programı değil, bir "bölüşüm
" programıdır.
Sömürüyü ortadan kaldırmaz, Sömürüyü komünizm bile ortadan kaldırmaz.
Sosyaldemokrasi, sömürünün "şiddetini azaltır
" ve çalışan insanın refah pastasından daha büyükçe bir pay almasını sağlar.
Ama bunun için de ortada bir pasta bulunması gerekir.
İsveç
gibi ileri ülkelerde denenmiş, orada bile ekonominin çarklarını yavaşlatmıştır.
Çalışan işçi ayda 900 kron, işsiz kalan da devletten 800 kron alıyordu... Böylece yan gelip yatıyorlardı (özellikle Türkler!)
İsveç çaresiz kaldı ve liberalizme döndü.
Yunanistan
sosyaldemokrasi uygulamaya kalktı ve battı.
Çünkü bizimki gibi ülkelerde sosyaldemokrasi "kaynak yağmalamaya
" yol açıyor... Pasta olmayınca ya bol keseden borç alıp onu yiyorlar ya da tencerenin dibini kazıyorlar.
"Aman kimse işsiz kalmasın
" gayretiyle bir kişilik işi dokuz kişiye yaptırmak yani.
Türkiye'de eskaza sosyaldemokrasi iktidara gelse, ekonomi hemen birkaç yıl içinde şapa oturur.
Böylece de kalkınma ve kapitalist gelişme baltalanmış olur.
İsterseniz deneyin de aç kalın.
CHP'nin elindeki belediyeleri izleyiniz, birkaç yıla kadar batışı "mikro
" düzeyde göreceksiniz.
İki yüz kişi kovup yerine üç yüz kişi almak, size küçük bir ipucu verir.
Zaten Türkiye'de muhalefet dediğin "gidin de biraz da biz gelip yiyelim
" felsefesinden ibarettir. Nasrettin Hoca
'nın "ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim
" sızlanması...