Faşistler, görevde bulunduğu sürece darbecilere hiç yüz vermeyen Hilmi Özkök'e

"Hilmi Bey" diyerek akılları sıra onu aşağılıyorlardı...

Adamı o kadar bunaltmışlardı ki, emekli olduğunda "hele şükür mide ağrılarım geçti" demişti.

Fakat İlker Paşa'ya "İlker Bey" diyemezler.

Çünkü İlker Paşa, bütün emekliliğiyle askeri bürokrasinin ve askeri vesayet özlemlerinin taş gibi temsilcisidir.

Oğuz Atay'ın ölümsüzleştirdiği "emekli albay Hüsamettin Tambay" tipi diyeceğim ama rütbe tutmuyor.

Bildiğiniz emekli paşa işte. Onlardan çok var.

Atatürkçü. Elbette öyle. Bu konuda kimsenin okumadığı, birkaç köşe yazarının da okumadan okumuş gibi yaparak övdüğü kitapları da var. Hüsamettin oyun yazmaya heves etmişti, bu da kitap yazmaya.

Tövbe ıstağfirullah, soyadı da çağrışımlara açık ha...

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