Duyduk duymadık demeyin, Kansas City Chiefs takımı elli yıl sonra yeniden şampiyon olmuş. Bu bir "rugby" takımı, Amerikan futbolu dedikleri...

Türkiye'de ne oynayanı var ne seyredeni.

Zarar yok, Lombardi kupasını kaldırmış (o ne lan?)

1970'te de dördüncü Super Bowl kupasını kaldırmışmış.

(Galiba aynı kupa oluyor.)

Şampiyonluk maçı Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşmiş.

(Oynanmıyor, gerçekleşiyor.)

Bunlar, "San Fransisco 49'ers" ile oynamışlar. (Kırk dokuzers değil, forty niners okuyacaksınız.)

İlk çeyreği 7-3 önde bitirmişler. Bakın bu çok önemli.

İlk yarı da 10-10 beraberlikle sonuçlanmış.

Üçüncü çeyrekte "bizim çocuklar" skoru 20-10 yapmışlar. Ve maçı da 31-20 bitirmişler.

Fatih Terim yönetiminde Galatasaray bile Real Madrid ya da Paris Saint- Germain'den bu kadar yemeyi başaramamıştı.

Kansas antrenörü Andy Reid "bu harika bir şey" ifadesini kullanmış. (Dememiş, ifadesini kullanmış. Futbolcunun "tedavisini gerçekleştirmek" gibi bir laf.)

Bizim çocuklardan Patrick Mahomes de "asla vazgeçmedik" demiş.

Adam olsaydı, "çok çalıştık, çok iyi hazırlandık, buradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz" derdi...

Maç öncesi İstiklal Marşı, pardon, Amerikan milli marşı çalınırken de ünlü şarkıcı Beyonce ile dalgası Jay-Z ayağa kalkmamışlar.

Fakat kızları Ivy marşın okunuşunu cep telefonuna kaydetmiş.

***

Gazetecilikte işin en kolay yanı sayfa doldurmaktır.

Ajanslardan gelen haberleri öylece dayarsın, sayfa dolmakla kalmaz, taşar bile.

Bunu aldılar, arkada tam sayfa salladılar.

Tövbe, sayfada bir "unsur" daha var:

Amber Heard, sevgilisi Johnny Depp'in kafasına tava fırlatmış. Bu da okurları yakından ilgilendiren bir meseledir.

Bunu yapacaksın, sonra da "bu gazete niçin satmıyor" diye kara kara düşüneceksin.

Allah yardımcın olsun.

Bir meslektaşımız, "bu gazeteyi satın alır mısınız" sorusuna, "üste para verirlerse düşünürüm" diye cevap vermişti.

Pardon, şeklinde konuşmuştu.

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Ama biz biliyoruz

"(İmamoğlu'nun Erzurum'a gitmesine) tatil demek ne kadar doğru."

Kemal Kılıçdaroğlu



İdeoloji ve gözlük

"Virüs salgınına karşı en güvenli ülke Çin."

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