Amerika'da seçimi Clinton kazanınca "Amerika'ya sosyaldemokrasi geldi" diye sevinen yerli ahmaklarımız vardı...

Bunlar Obama kazanınca bu sefer de "solcu başkan" diye sevindiler.

Sonra o solcu başkan Türkiye'de sağcı darbe yaptırmaya kalktı ama onlar Türk solcusu olarak zaten sağcı darbeye sıcak bakıyorlardı. "İslamcı" Erdoğan gidecek, yerine "şeriatçı" Fetullah gelecekti!

Bunlar şimdi de virüs salgınını fırsat bildiler, oturdukları yerde sosyalizme geçtiler bile.

Kapitalizm yıkılıyormuş.

Yerine sosyalizm geliyormuş.

Nereden mi belliymiş? Amerika'da Trump'ın reddetmiş olduğu "genel sağlık sigortası" şimdi yeniden gündeme gelebilirmiş...

Demek ki Türkiye'de uzun zamandır sosyalizm varmış da farkında değilmişiz.

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