Gazetelerden okuyalım:

"Sokağa çıkma yasağının kalkmasından dakikalar sonra cadde ve sokaklar doldu. Benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar kuyruk oluştururken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü."

Örneklere geçelim:

"Kendilerini sokağa atan Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı. Bir şırdancı, 'Adanalı şırdansız yapamaz, yoğun istek üzerine açtık, yetiştiremiyoruz' dedi."

Başka neler olmuş?

"Sokağa çıkma yasağı süren 20 yaş ve altındaki atık toplayan çocuklar da ekipler tarafından evlerine götürüldü."

Sonra?

"Bursa'da trafikte yoğunluk yaşanırken tekel bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların sosyal mesafe uyarılarını yok sayarak alışveriş yaptığı görüldü."

Gaziantep'te yasağın bitmesinin ardından caddelerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar marketlere akın etti. Caddelerde ve banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturulduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralına ise birçok kişinin uymadığı gözlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçı, kısıtlamanın sona ermesini ardından iş yeri önüne kurduğu mangalda kebap pişirdi.

Diyarbakır'da zorunlu karantinanın bitmesinin ardından ilk gün, yağmurlu havaya ve "evde kal" çağrılarına rağmen sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mesainin başlamasıyla birlikte işlem yaptırmak için PTT ve banka şubelerine çok sayıda kişi geldi. Şube önlerinde uzun kuyruklar oluşması üzerine polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunmak zorunda kaldı.

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İki hafta önce Bağcılar'da iki saat içinde yaşananlarınbugünlerde alacağız. Bu ilçede ve Güngören'de bazı mahallelerin karantinaya alındığını da belirtelim.Geçen pazartesi günü, yasak sona erdikten sonra ortaya çıkan manzaranın sonuçlarını da mayıs ayının başlarında derleriz...Bu aradagibi asparagaslarla vaziyetiidare edelim.Çarşamba gecesi yasak başladıktan sonra sokakta yakalanan vatandaş dademiş... Yalan...Bu insanlar niçin kural tanımıyorlar?Niçin başıboşluğu özgürlük sanıyorlar?Niçin kendilerini de başkalarını da düşünmüyorlar?Niçin meseleyediye yaklaşıyorlar?Eğitim ve bilinç düzeyleri çok yüksek olduğu için herhalde.Sonra da kalkmış herifin biri bunlara "lumpen" diyor...Vay terbiyesiz. Bu memlekette sınıf farkları mı var?O sınıf farkları cumhuriyetle birlikte ortadan kalkmamış mıydı? İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle değil miydik?Az sabır gösterin, zaten sosyalizm de geliyormuş...Gene de fazla kaynaşmayın ha, virüs Türk gazetecilerine aldırmıyor.