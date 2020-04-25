Nefis bir komedi filmidir, "Aile Arasında"...

Başta Engin Günaydın olmak üzere Demet Evgar ve arkadaşları döktürüyorlar...

Orada Ayta Sözeri'nin oynadığı bir Behiye Abla vardır. Pavyon şarkıcısı.

Filmin son sekansında, bütün anlaşmazlıklar ve yanlış anlamalar çözüldükten sonra mutlu sona yaklaşırken kurulan rakı sofrasında, Behiye Abla ünlü "Kimbilir" şarkısını söyler.

Erdal Özyağcılar, "Çok güzel söylediniz Behiye Hanım" der.

Behiye Abla'nın asıl adı Behiç Abi'dir.

Kendisi bir transseksüeldir, "trans birey" de diyorlar.

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LGBT diye bir örgüt var." sözlerinin kısaltması.Türkçe'sini uyduramadıkları için İngilizce'sini kullanıyorlar. (Ben bu "" yani "" tanımını da hiç anlayamıyorum, yani bizler somurtuk, asık suratlı insanlar mıyız?)Bayrakları bile var, rengarenk... Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor...Azıcık PKK bayrağını andırmıyor değil ama o kadar da olur.23 Nisan'da her kafadan bir ses çıktı, bayramı kutlayan şalgam suyu imalatçıları ve keçiboynuzu üreticileri bile vardı ya, bu LGBT de bir bildiri yayınlamış.Bunların bir "" ya da "" varmış.Şişli'de bir kent konseyi... Ufff... Meclis kurmuşlar!Fatih Portakal'ın sözünü ettiği ""den biri olsa gerek, acaba kendisi de oraya üye midir?Bu konsey, 23 Nisan'ı kutluyor ve çocuk haklarına sahip çıkıyor.Güzel. Çocuk yapma durumu olmayan insanlar, asla yapamayacakları çocukları savunuyorlar.Bütün çocukların barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyümesi gerektiğini söylüyorlar. Çok güzel.LGBT Meclisi olarak yerel yönetimleri ve uluslararası sözleşme taraflarını tüm çocukların haklarını korumaya davet ediyorlar.Yerel yönetimleri...Ekrem İmamoğlu da tatil seven, şen şakrak bir insan, bu çağrıya elbette uyacaktır.Ancak bu bildiride bir tuhaflık var." lafı geçiyor.Hatta," diye bir de "" geçmişler... Diyez işareti de var tabii...Ne demek bu?Böyle çocuklar mı vardır?Ne demektir ""?

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İş o kadar ilerlemiş, CHP'nin İBB meclis üyeleri bu alanda o kadar fenlenmişler ki, belediye meclisinde bir "" kurulmasını teklif etmişler.Bir belediyenin ne üstüne vazifeyse insanların orası burası... O müdürlük ne gibi bir "" yapacaksa...AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilmiş.Bu arpalıktan kaç L, kaç G, kaç B ve kaç T ekmek yiyecekti acaba?