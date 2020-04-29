Peki sosyalistler ne durumda?

"Öyle bir durum yok" deyip geçebilirsiniz de tabii...

Hayır insan iyi kötü bir kımıltı bekliyor, "biz olsaydık şunu şöyle bunu böyle yapardık" gibilerden.

"Salgın yönetimi" canım...

"Şehir hastanelerini niçin yaptınız, hastayı nereden bulacaksınız" demeye utanmışlardır. Öte yandan, "biz olsaydık hastaları kaldırımlara yatırırdık" diyecek de değiller.

En iyisi, "biz hiçbir zaman olamayacağımıza göre alternatif politika önermemizin de bir anlamı yok" deyip susmak.

Yok, Kübalı doktorlarla övünüyorlar.

Bir de Tunceli'nin belediyesiyle.

Ama Tunceli Belediyesi'ni Dersim Belediyesi bile yapamadılar, devlet bırakmadı.

1 Mayıs geliyor... Gene dırlanacaklar, hain iktidar bayramımızı kutlamamıza engel oluyor...

Tayyip Erdoğan o gün toplaşmanızı yasaklamakla sizi ölümden kurtardı, farkında değilsiniz.

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