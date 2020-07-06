Bildik bir encümen kavgası...

Barolar yasası tartışılacağına İsmet Paşa tartışılmış, ilginç yanı da bu.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti üyesi "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" demiş, CHP'li üyeler çıldırmışlar.

Bravo. İsmet Paşa'ya sahip çıkarak çok oy toplarsınız siz...

"Biz halkın partisi falan değil bürokrasinin partisiyiz" diye bas bas bağırmış olursunuz.

"Atatürk'ün meclisinde kimse İsmet Paşa'ya Führer diyemez" demiş CHP'li bir üye.

Führer demiyor ki, Führer'le "irtibatından" sözediyor

.Keşke önce Türkçe öğrenseniz de sonra Türkler'den oy isteseniz...

Ama "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına böyle hakaret edemezsin" demeyi biliyorlar.

Cevabını da alıyorlar: "Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına 'diktatör' diyeceksiniz, cevabı aldıktan sonra da sinirleneceksiniz"...

Taşı gediğine koyan gene AK Partili.

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Evet, İsmet Paşa'ya Führer diyemezsiniz.İsmet Paşa böyle mi yaptı ki ona Führer diyorsunuz?Stalin bile koydurmamıştı, Stalin'in bile yapmadığını yapana diktatör mü denirmiş?sıfatını parti tüzüğüne koyduran adamaFührer mi denir?Dense dense Milli Şef denir!Gerçek Atatürkçüler darılmasınlar diye ona da Ebedi Şef dersiniz, kimse ağzını açamaz.Varlık Vergisi çıkarır, gayrımüslimleri, özellikle Yahudi işadamlarını ezer geçersiniz, Führer böyle mi yaptı? Ilgıt ılgıt Yahudi sevgisiyle doluydu.Aşkale'de toplama kampı açar, onlara taş kırdırırsınız... Führer kamp mı kurmuştu?Dachau, Auschwitz, Maidanek, Treblinka birbirinden güzel tatil beldeleriydi.Milli Şef keyfi isterse çok partili sisteme döner, isterse bir yıl sonra bütün sol partileri kapatıverir, bunun Führer'le ne alakası var?İsterse Almanya'ya krom satar, dilerse savaş ilan eder,

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Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret edilemez ama siz Celal Bayar'a edebilirsiniz...İdamına da karar verirsiniz.Çünkü Celal Bayar cumhurbaşkanı değil tapu katibiydi.Meclisedersiniz ama sonra onu hem deiki kere kapatıverirsiniz...

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Bravo. Bu kafayla devam ediniz.Hele Z kuşağı çok iyi bilir bu işleri, çok anlar İsmet Paşa'dan... Oylarını toplayıverirsiniz.Çünkü halkımız bürokrat sevgisiyledopdoludur.