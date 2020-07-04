Alfabeyi bitirdiler ya, şimdi en başa döndüler: 2010 ve sonrası doğumlulara da "alfa kuşağı" denecekmiş... Hangi "merci" koyuyor bu isimleri yahu?
Bugün doğanlar beta, on sene sonra doğacaklar gamma... Böyle gider.
Yunan alfabesi de bitince ne yapacaklar, Çin hecelerine mi geçecekler?
Nu, zi, hao, an, şi, jia falan... Biz Z kuşağına dönelim.
Bunlar üç yıl sonra oy verecekler.
Her beş seçmenden biri bunlardan olacakmış.
Yedi milyon kişi kadar oldukları hesaplanıyor.
"Nasıl kafakola alırız" tasası var tabii.
CHP yönetimi gene kendini kandırıyor ve her zamanki gibi boş konuşuyor:
Bunlar "adalet isteyen, özgürlük isteyen, dünyayı sorgulayan bir kuşakmış", Kılıçdaroğlu öyle diyor.
Bu tanım daha ziyade "FETÖ tutuklularını kurtarmak isteyen" bazı CHP'lilere uydu gibi...
Özgürlük istemiyorlar, başıboşluk istiyorlar.
Belirgin bir siyasi görüşleri yok. Çoğu "apolitik"... Gezi olaylarının vandallık ve çapulculuktan ileri gidememesi de bunun göstergesidir.
"Toplumsal" değil "bireysel" insanlar. Bencillik düzeyinde.
Aileleriyle aralarında uçurum var.
Çalışmadan, kısa yoldan para kazanmak da en büyük arzuları.
İçlerinde "mal ergen" tabir edilenlerin oranı hayli yüksek.
***Z kuşağı dedikleri, "elektronik bağımlısı" bir kuşaktır.
***Bunlar küçük burjuvalar.