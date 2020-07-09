Üç yıl öncesinden "aday köpürtmece" oynayanlara yeni bir emzik bulundu: İlk aday Gandalf.

"Orta dünya" büyücüsü... Eh, Türkiye de orta halli bir ülke zaten...

Z kuşağının adayıymış.

"Bu hareketin başkan adayı benim" diyor. (Bu bir hareketmiş.)

Asıl adı Serdar Savaş, fakat "Doktor Gandalf" olarak tanınıyormuş.

"Z kuşağı Gandalf olacak" demiş. (Bir de "çakma Gandalf" vardı Recep İvedik filminde, yoga hocası... İçinizdeki kötülükleri salın, diyordu... Recep de salmıştı...)

Fakat "asıl yolundan hiç çıkmadığımız Mustafa Kemal Atatürk'tür" demeyi de ihmal etmemiş.

Atatürkçü Gandalf otuz beş yıldır "ülke sorunu nasıl çözülür" diye düşünüyormuş, en sonunda iş başa düşmüş...

Ülke sorunlarıyla tutku derecesinde ilgiliymiş.

YKS sınavı yapılmasın diye çok uğraşmış, sonuç alamayınca işin başa düştüğünü görmüş ve aday olmaya karar vermiş.

Fakat şunu da söylüyor: "Ama bir bağımsız aday çıkar da ben sizden daha iyiyim derse ve bunu da bana gösterebilirse, çıkıp bir televizyon programında benimle tartışıp vatandaşı ikna edebilirse adaylıktan çekilirim."

Haa, iş anlaşıldı, arkadaşın derdi televizyona çıkmak.

Ben o işi on sene yaptım sevgili Gandalf, mutluluk getirmiyor. Külfeti nimetinden daha fazla.

Gandalf'a rakip olarak, Dolunay Partisi'nin başkanı Sayın Serdar Okuyucu'yu öneriyorum. İki Serdar karşı karşıya...

İktidara oynadığını söylüyordu. Gerçi partisi faaliyetine son verdi ama daha iyi, artık bağımsız sayılır.

Gandalf Z kuşağının temsilcisi ama tam altmış yaşında.

Her kesimden destek alıyormuş. Binlerce destek varmış.

Bu yoğun ilgiden çok mutluymuş.

Silkele Gandalf, düşecekler.

Bir de Gandhi vardı, ondan hayır gelmeyince umutlar Gandalf'a döndü.

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