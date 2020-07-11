Son yıllarda en sevdiğim yazar, canım ciğerim, iki yıl önce daha altmış iki yaşında pankreas kanserinden kaybettiğimiz sevgili Philip Kerr'ın dilimizde yeni bir kitabı yayınlanmış: "1984.4"...

Belli ki George Orwell'in ünlü romanına bir "nazire"...

Kerr'ın bütün kitaplarını okumuş, çoğunu hem de iki-üç kere okumuş bir tutkunu olarak şaşırdım.

Böyle bir romanı olduğunu bilmiyordum.

Nasıl olur? Bir Kerr uzmanı olmakla övünebilirim, böyle bir kitabı yoktur.

Hemen Internet'e girdim, Amazon'un çeşitli şubelerine sordum, yazarın kendi sitesine de baktım, yok.

"Bildik bir romanını çevirip adını değişirmişler" diye düşündüm tabii... Bunu Batılılar da çok yaparlar biz de çok yaparız. Kaç kere aynı kitabı "mükerrer" aldığım olmuştur bu yüzden.

Kütüphanemden merhumun bütün eserlerini indirdim aşağı, üst üste yığdım, tek tek yeniden baktım.

Yok, yok oğlu yok.

Konu tutmuyor bir kere, Kerr'in tek "bilimkurgu" romanı, "Hitler'in Barışı"ydı (ki bana sorarsanız tek kötü eseridir)...

Burada da olaylar "paralel bir evrende" geçiyor, Hitler'in doğmamış, Başkan Kennedy'nin vurulmamış, Armstrong'un aya ayak basmamış olduğu bir dünyada...

İyi, güzel. İlginç. Lakin Philip Kerr'ın böyle bir eseri yok ki...

Hiçbir dilde yok.

Enis Batur'un kendini edebiyatçı sanan bir gazeteci için söylemiş olduğu gibi, olsa ben bilirdim!

***

Internet'i biraz kurcalayınca olay açıklığa kavuşur gibi oldu:romanı dünyada ilk önce Türkiye'de Türkçe yayınlanmış! Bu bir dizi olacakmış, arkası da geliyormuş.Kerr bize özel birmı yapmış yani? Bunu niçin yapsın? Bizi çok mu severmiş?Gerçi ünlü kahramanı Bernie Gunther'in gençliğinde İstanbul'da geçen bir serüvenini tasarladığını biliyordum ama yazmamıştı, belki de hafiyeyi Berlin, Viyana, Buenos Aires, Havana, Prag, Zagreb, Atina falan derken bizde dolaştıramamıştı... Kendisine mektup yazmayı düşünüyordum,gibilerden, ölüm haberi gelmişti...de diyor kaynaklar...Ama bu iznin 2020'de verildiğini söylüyorlar, oysa Kerr 2018'de öldü. Önsözü de 2015 tarihliymiş!Eşi Jane mi izin vermiş, mirasçısı olarak?Yanimi çıkmış, ölümünden sonra yayınlanan son eserigibi?Acaba şu Bernie Gunther dizisine girişmeden önce, reklam yazarlığı yaptığı gençlik yıllarından kalma bir acemilik dönemi eseri midir (juvenilia)?Alıp okuyacağız tabii, elimiz mecbur.Yayıncısına da küçük bir not: Sekizinci Henry'nin sekiz değil altı eşi vardı, durduk yerde siz deyapmayın!