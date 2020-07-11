Son yıllarda en sevdiğim yazar, canım ciğerim, iki yıl önce daha altmış iki yaşında pankreas kanserinden kaybettiğimiz sevgili Philip Kerr'ın dilimizde yeni bir kitabı yayınlanmış: "1984.4"...
Belli ki George Orwell'in ünlü romanına bir "nazire"...
Kerr'ın bütün kitaplarını okumuş, çoğunu hem de iki-üç kere okumuş bir tutkunu olarak şaşırdım.
Böyle bir romanı olduğunu bilmiyordum.
Nasıl olur? Bir Kerr uzmanı olmakla övünebilirim, böyle bir kitabı yoktur.
Hemen Internet'e girdim, Amazon'un çeşitli şubelerine sordum, yazarın kendi sitesine de baktım, yok.
"Bildik bir romanını çevirip adını değişirmişler" diye düşündüm tabii... Bunu Batılılar da çok yaparlar biz de çok yaparız. Kaç kere aynı kitabı "mükerrer" aldığım olmuştur bu yüzden.
Kütüphanemden merhumun bütün eserlerini indirdim aşağı, üst üste yığdım, tek tek yeniden baktım.
Yok, yok oğlu yok.
Konu tutmuyor bir kere, Kerr'in tek "bilimkurgu" romanı, "Hitler'in Barışı"ydı (ki bana sorarsanız tek kötü eseridir)...
Burada da olaylar "paralel bir evrende" geçiyor, Hitler'in doğmamış, Başkan Kennedy'nin vurulmamış, Armstrong'un aya ayak basmamış olduğu bir dünyada...
İyi, güzel. İlginç. Lakin Philip Kerr'ın böyle bir eseri yok ki...
Hiçbir dilde yok.
Enis Batur'un kendini edebiyatçı sanan bir gazeteci için söylemiş olduğu gibi, olsa ben bilirdim!
***Internet'i biraz kurcalayınca olay açıklığa kavuşur gibi oldu: "1984.4" romanı dünyada ilk önce Türkiye'de Türkçe yayınlanmış! Bu bir dizi olacakmış, arkası da geliyormuş.