Daha ne yapsın, diyorlar... Partileri yani... CHP...
Halk cahil olduğu için CHP'ye oy vermiyormuş, halk bir okusa herkes koşa koşa oyunu CHP'ye yağdıracak...
Bu kafa hiç değişmiyor.
CHP elinden gelen her şeyi yapıyormuş.
Yolsuzlukları dile getiriyormuş ama kimse aldırmıyormuş.
Muhalefet etmeyi yolsuzluk kovalamak sanıyorlar.
Çünkü herkesi çay içip erken yatan Ankara memuru sanıyorlar.
Medya iktidarın elindeymiş. Onun için söz söyleyecek yer bulamıyorlarmış.
Gazeteleri çarçur, televizyon kanalları dandik, halk ilgi göstermiyor, suçu kendilerinde aramıyorlar.
Tam tersine, öyle bir sallıyorlar ki "en çok okunan gazete, izlenme rekorları kıran kanal" diye, bu balonla önce kendi kendilerini yalanladıklarının farkında değiller.
Sonra da hüsran...Yahu bu kadar okunuyoruz, bu kadar seyrediliyoruz, gene iktidara dönemiyoruz...
Acaba "öncelikle bir programımız olsun" cümlesi hiç akıllarına gelmiş midir?
Koftiden ambalaj sanayii kenti demedik tabii...
Ama yok yok, bu "iktidar kurultayı" ya, demek ki arkadan iktidarın kendisi de gelecekmiş.
***Sol hizip, çıkara çıkara hiçbir karizması, hiçbir özelliği olmayan bir adamcağız çıkarabiliyor.
***Ellili yıllarda bir seçim öncesi... 1954 ya da 1957...