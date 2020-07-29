Aşağılık yalanları artık, bırakın seçmeni, CHP delegeleri bile yemiyorlar:

"Muharrem İnce gizlice Beştepe'ye çıkmış... Tayyip Erdoğan, CHP'nin başında onu görmek istediğini ve her türlü desteği vereceğini söylemiş..." Tuncay Özkan denilen adamın parti meclisine seçilmemesi, bunun kanıtıdır.

Aykut Erdoğdu da giremedi, Ünal Çeviköz de. Yıldırım Kaya da (o kim yahu?) Becerip de altmış sekiz oyu biraraya getirip kurultayda aday bile gösteremeyen arslan parti içi muhalefet, intikamını böyle aldı.

Çünkü dünyaları da çapları da bundan ibarettir.

Çarşaf listeler, tulum listeler, liste delmeler...

Bu hastalığı partiye Deniz Baykal gibi bir "hizipçiler şahı" bulaştırmıştı, şimdi semeresini alıyorlar.

Görüp görecekleri rahmet de budur.

Bu terane böylece sürer gider, çarşaf listeler, tulum listeler, liste delmeler...

Ve de "dostlarını" beklerler.

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Sevgili kardeşim Ünal Çeviköz'ün durumu çok özel bir durum.Laf aramızda, ona "" demem bile parti içinde onu bitirmeye yeter ya, artık kusura bakmayacak...Ünal, ne zamandır CHP içinde "" gibi davranıyorsun.Yoksa "" mi demeliydim?Yerli ve milli olan ne varsa şiddetle karşısın.Ne zamandır "" savunuyorsun.Sen eskiden sosyaldemokrat falandın, seni bu işe kim konumladı, seni oraya kim "" etti Ünal?Niçin emekli büyükelçilik seni kesmiyor, gayet keyifli bir sıfattır.Git Anadolu Kulübü'nde monşerlerle briç oyna, niçin bununla yetinmiyorsun?Yaş yetmişe geldi Ünal... Sakinleş artık...Bregenz, Brüksel, Sofya, Baku, Bağdat, Londra, onca gezdiğin yetmedi mi? İhsan Sabri Çağlayangil gibi bütün dünyayı mı dolaşacaksın?(Seninle görüşmeyeli ben de bütün Avrupa'yı dolaştım ama kendi cebimden.) Son derece hırslı bir çocuktun, kendi kendine İtalyanca öğrendin, Rusça öğrendin, eh, bunun "" da gördün...Bak, partin seni istemiyor.Üyeliğine kimsenin bir şey dediği yok da, yönetici olarak istemiyor.Sen İstanbul'da Murat Karayalçın 'ın yanında politika ve entrika tahsil ediyordun, nereden çıktı bu genel başkan yardımcılığı falan?Yani Kılıçdaroğlu gibi bir adamın yanında yardımcılık, "" uygun mudur?Seni oraya kim getirdi Ünal?

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