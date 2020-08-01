Muharrem İnce partisini kuruyormuş. Bekleniyordu.

En bir hakiki ve de öz CHP... "Hem Atatürkçü, hem laik, hem ortanın solu, hem milli değerlere bağlı bir parti" demiş...

Ecevit'in partisini çağrıştırıyor.

Yani demek istiyor ki bugünkü CHP Atatürkçü değildir, laik değildir, ortanın solunda değildir, milli değerlere de bağlı değildir.

Öyle ya, bütün bu özelliklere sahip olsa İnce oradan niçin ayrılsın?

O zaman "senin derdin partiyle mi, partinin yönetimini ele geçirmiş ve sana düşmanlık güden siyasi çeteyle mi" diye sorarlar.

Acaba kurultayda İnce'nin küfür eder gibi en arka sıraya atılmış olması bardağı taşıran damla mıdır?

"Bayramdan sonra kuracak" deniyordu, şimdi "15 Eylül" diyorlar, eh o da bayramdan sonradır.

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Burada belirleyici olacak şudur: Parti içi muhalefeti oluşturan iri isimlerin, istifa edip İnce'nin peşine takılmaya yürekleri yetecek midir?Çünkü eleştirmek (ya da homurdanmak) kolay, Julius Caesar'ın Roma'ya yürürken yaptığı gibi Rubicon Nehri'ni geçmek zordur.Çoğu su koyuverecek, İnce bir kere daha hayal kırıklığına uğrayacaktır." ihtimalidaha kuvvetlidir.Bunlar biraraya gelme yeteneğine sahip insanlar olsalardı, becerip de kurultayda gerekli imzaları toplarlar ve bir ortak aday çıkarırlardı...Hiçbir CHP'li belediye başkanı da onları "" tehdit edemezdi...Ballı arpalığı ilkelerine kurban eden insandan Muharrem İnce'ye ne hayır gelir?Ayrıca CHP'den ayrılırlarsa "" bilirler.Çünkü ayrılan hiçkimse iflah olmamıştır.

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Acaba Muharrem İnce de bitecek, siyasette "" olarak neşeli bir anı mı oluşturacaktır?" diye sormuşlar, "" demiş...Eh, işte oralarda bir şey alır. Herhalde iktidara gelecek değildir.gibi her kasaba politikacısınınağzından çıkacakzırvaları da ihmal etmiyorama." gibi uçuk beklentilerden herhalde kaçınıyordur.Yapacağı, CHP oylarını "" olacaktır, o kadar.Böylece 2023 seçimini Tayyip Erdoğan'ın gene kazanacağı da tabak gibi ortaya çıkmış olur.Gerisini de, dostlarıyla birlikte iktidar hayalleri kuranlar düşünsünler.Bizim merak ettiğimiz, bir dahaki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için ne gibi bir "" yapacağı...