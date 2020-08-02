Bu işte iyi para varmış...

Yok, keklere Atatürk kitabı kakalama işinden sözetmiyorum.

Erkekleri "jigolo" yapmak vaadiyle kandıran dolandırıcı çetesi (kadınları olacak değildi ya), tam 10 milyon lira götürmüş.

O gariplerim de bu işte iyi para var deyip sevinmişlerdi...

Öyle ya, birçok insanımızın "çalışmadan para kazanma" dürtüsünü de karşılıyor.

Açlığı dindirmesi de cabası. (Ne diyordu Recep İvedik kütüphane memuresine? Sen benim kültür açlığımı gider, ben de senin cinsel açlığını gidereyim...)

Burada her anlamda doyarsın.

Gerçi ter döküyorsun dökmesine de, bu alın teri değil.

Yorulacaksın... Başlangıçta zorlanacaksın, fakat engelleri aşacaksın. (Ronaldo gibi kepek şampuanı kullan, hanımlara ayıp olmasın.)

Çalışmıyorsun, "hobin" ile haşır neşir oluyorsun üstelik.

Bana da birileri kitap okuduğum ya da müzik dinlediğim için para verseydi keşke...

Fakat bu hobi ancak gençlikte geçerli, bize ekmek yok yani.

***

İki bin keko böyle dolandırılmış...Internet'te "" diye ilan veriyorlarmış...Z çocukları da balıklama atlıyorlarmış tabii.Fakat önce bin ila beş bin lira arası "" ödeyeceksin.Bekleyip bekleyip bir türlü müşteri çıkmayınca vazgeçersen de "" ödeyeceksin programı yöneten ""ye... (Eh, öteki türlüsünü yönetene "" deniyorsa buna da mösyö denir.)Böyle yetmiş beş çakal şu anda tutuklu.Mağdurların on binleri bulmasından endişe ediliyormuş...Çünkü bu pisliğe bulaşan çocuk utanıyor, dolandırıldığını anlayınca ağzını açamıyor, şikayet edemiyor...

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Dolandırıcılar insanımızı bizden çok daha iyi tanıyorlar.Hem cinsel açlığını, hem para açlığını çok iyi "" ediyorlar.Nasıl telefon dolandırıcıları, yaşlı ve kafası kağşamış bazı emeklilerin "" eğilimlerini tahlil edip ""...O emeklilerde, telefonda telsiz konuşmalarını duyunca hoşafın yağı kesiliyor hani... Başkomiserimi irtibatlandırıyorum efendim...Burada da "" cümlesi anahtar cümle.Şu ünlü Gezi olaylarına "" deyip katılan Zçocuklarının sayısını bilseniz şaşardınız.

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Bayram seyran derken bu konu gürültüye gitmişti, altını çizdim, aha da tarihe not düştüm.Bu da bir nevi bayram yazısıdır icabında, konu ille kurban kavurması mı olacaktı? Sonuçta bu da "" ile ilgili değil midir?