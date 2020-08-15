Hem CHP'den ayrılan hem ayrılmayan, hem parti kuran hem kurmayan Muharrem İnce, aynı zamanda Atatürkçü ama CHP-HDP-İP-SP ittifakına da karşı çıkmıyor! "Bir bölen" olmayacakmış.

Kendisini ciddiye almamak için bu bile yeterlidir.

4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin yıldönümünde parti içinde "Atatürk'e dönüş" hareketini başlatacakmış...

Bunlar ucuz numaralardır.

Kasaba politikalarıdır.

İnce kaçak güreşiyor. O bir "siyasi kaypak"...

Belirgin bir tavrı, bir duruşu, bir programı yok, buna siyasi çapı da yeterli değil. Ne istediğini, ne yapacağını kendisi de bilmiyor, "Atatürkçülük" gibi her derde deva bir laf yuvarlamasıyla vaziyeti idare ediyor.

Bütün derdi koltuk, Ya parti başkanlığı, ya da, ve de cumhurbaşkanlığı.

Ama bu bir "parti içi muhalefet" hareketi de değilmiş!...

Parti içi olmadığı gibi "bir muhalefet hareketi" bile değilmiş...

Ciddiye almamak için bir neden daha.

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Sivas'ta "" henüz icat edilmemişti.Orada "" da vardı. Kazanabilirlerdi de...Katılan ve bağımsızlığı savunan herkes de "" değildi.Memleket işgal altında mıdır ki İnce bir "" yapıyor? Yunan ordusuyla mı savaşacak?Bu yalnızca bir vitrin fiyakasıdır.Peki, Atatürkçülük yapacak da ne yapacak? Şapka devrimi mi yapacak yazı devrimi mi?Partiyi Atatürk'e "" önce şu ittifaka karşı çıkması ve oradan kesinlikle kopması gerekir.Hem Atatürkçü olup hem HDP'yle ittifak yapılmaz, yapılamaz.Ama o ittifaka karşı değil...O zaman Kılıçdaroğlu 'nun günahı nedir?Hadi diyelim "" falan işbirliğine itiraz etmiyor Sivas ruhuyla, bu Atatürkçülük müdür?

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İnce, ""miş...Yani bürokrat sultasına mı?Asker-eşraf işbirliğine mi?Mütegallibe baskısına mı, köylüye jandarma dayağına mı?Bununla oy da alınmaz, iktidara da gelinmez.Muharrem İnce cumhurbaşkanı olabilir mi?Olamaz.Peki ne yapar?CHP'ye zarar verir, oylarını böler, o kadar.Aman ne güleriz...

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Bu konu artık kabak tadı vermiştir.Bir yandan da korona virüsü hızla yayılmakta, hasta ve ölü sayısı artmakta.