Yazmadım, elimi tuttum, "ne yumurtlayacaklar" diye bekledim.

Bozum oldular, renk vermemeye çalışıyorlar.

Önce Joe Biden'dan yedikleri ve çıkaramayacakları kazık, arkasından bu doğalgaz keşfi...

"Artık 2023 seçimini kazanmamız hayal" diyecekler, diyemiyorlar. Sanki düne kadar gerçekmiş gibi.

Yerden yere vurdukları, cumhurbaşkanı seçilmemesi için ellerinden geleni ve gelmeyeni yapmış oldukları Abdullah Gül'den şimdi utanmadan medet ummayı sürdürecekler tabii.

Fakat işleri çok zordu, şimdi artık imkansız.

Bazıları "yarım ağız" kutladı.

Psikopatlar küçümsemeye çalıştılar. "Millet aç, aç" edebiyatını sürdürmeye çalışanlar da görüldü, "doğalgaz yenmez içilmez, ne işimize yarayacak" diye saçmalayanlar da.

Faşistler şirinlik yapmaya çalıştılar: "Keşke direkt benzin bulsalardı..."

"Demokrasiye ne faydası var" diye dırlanan da oldu, "bulsanız da çıkaramazsınız ki" diye terslenen de.

***

Amerikan emperyalizmine uşaklık etmeye soyunan "", emperyalizme nasıl karşı çıkılırmış görsünler.Kavganın enerji kaynaklarını paylaşma kavgası olduğunu belki anlarlar artık.Empatinin suyunu çıkarıp tek kelime Rumca bilmeden kendini Yunanlı gibi hisseden Sevr tutkunu profesörler de belki azıcık utanırlar... Ne de olsa eski solcudurlar...Emperyalist Batı'nın şirketleri, bütün o BP'ler, Shell'ler Mobil'ler falan, yıllarca Türkiye 'de "" yaptılar. Bulup bulup kuyuları kapattılar.Ne hikmetse bir türlü bulunamıyordu, sorarsanız...İş başa düşünce biz bulduk.Kendi göbeğimizi kendimiz kestik.Bizim solcular ve liberaller adam olsalar, Hablemitoğlu'nun niçin ve kim tarafından öldürüldüğünü, Aselsan mühendislerinin niçin durup dururken patır patır intihar ettiklerini(!) de azıcık düşünürlerdi...

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Şimdi emperyalizm büsbütün kuduracak.O doğalgazı bize çıkarttırmamak için ellerinden geleni yapacaklar.Önümüzdeki üç yıl içinde çok büyük namussuzluklar bekleyiniz. Buna darbe girişimi, iç savaş kışkırtması ve hatta suikast da dahildir.İnanmıyorsanız Joe Biden'a sorunuz.Ya da onun Türkiye umumi mümessil ve acentalarına.

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Arslan Muharrem, keşke ağzını açsaydın sen de iki satır laf etseydin yahu...Hidrokarbon bileşiklerinin aslında "" varolduklarını, çünkü bir elektronun aynı anda iki yerde birden olabileceğini, dolayısıyla bulunan doğalgazın gerçek olmadığını, asıl doğalgazı seni cumhurbaşkanı yaparsak kendinin bulacağını söyleyebilirsin belki...