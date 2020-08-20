Joe Biden konusunda ufak çapta bir kıyamet koptu, iktidarla muhalefet gene birbirlerine girdiler, Muharrem İnce hiç kıpırdanmadı.

Yarım ağız bir "tüvit" mi atmış ne, o kadar. Belki Z kuşağı okumuştur.

Açsana bayramlık ağzını be adam, konuşsana, haykırsana... Yeri göğü inletsene...

Sen "CHP'de Atatürkçü olmayanlar var" demiyor muydun, al sana fırsat.

Kılıçdaroğlu'nu suçlasana, işte olanak.

Onu zor durumda bıraksana... "Ben onun gibi Amerika'dan direktif almam" diye bas bas bağır.

Ama konuşamazsın, çünkü partiyi yıpratmak istemiyorsun.

Gerekirse ayrılıp parti kuracaksın (ya da kovulup) ama CHP'yi yıpratmak yok.

Çünkü Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin sana "CHP'ye zarar verecek bir şey yapma" dediler.

Hem parti kurup CHP'ye rakip olacaksın ama hem de CHP'ye zarar vermeyeceksin...

"Bana oy verin ama onlara da verin, yazıktır"...

Böyle mi diyeceksin?

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Muharrem İnce'nin hiçbir konuda herhangi bir "" yok.Tek derdinin CHP'nin başına geçmek, sonra da "" cumhurbaşkanlığına zıplamak olduğunu fazla açık etti.Sonra? İstim arkadan gelecek, kervan yolda düzülecek.Ne biri olacak ne öteki...Bu arada "" gibi, "" gibi her yarı-aydının ilk aklına gelecek genelgeçer laflar etti.Cumhuriyet gazetesi okuyan boyacı çırağı bile o kadarını söyler.Herhalde 4 Eylül'de konuşacak... Diye bekleniyor.Hayır, o zaman da konuşmayacak. Kadrosunu açıklayacakmış.Asıl 29 Ekim'de konuşmaya başlayacakmış.Belki Joe Biden'a da, o melun konuşmasının yıldönümü olan 10 Aralık'ta Atatürkçü bir cevap verir.Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır... Falan gibi." de diyebilir, çok da haklıolur.

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