Amerikan seçimlerine üç ay kala, başkan adayı Joe Biden, "Erdoğan'ın devrilmesi için muhalefeti desteklemeliyiz ve bunu açıkça göstermeliyiz" diye ahlak dışı bir laf etti.

Bizim iktidar çevrelerinden şiddetli bir tepki gördü. Umurunda olduğunu hiç sanmıyoruz tabii.

Muhalefet sözcüleri de, "ne güzel söyledi arslanım" ya da "yaşasın, Amerika bize yardım edecekmiş" diyemedikleri için, içinde "büyük Atatürk, Sivas, emperyalist emeller, millet iradesi, tam bağımsızlık" falan geçen cümleler kurdular.

Samimi değillerdir.

Samimi olan, Ünal Çeviköz'ü o mevkiye getirmezdi.

Birçok lider ağzını açmadı.

Açmaya yüzleri yoktur.

Şimdi sanırız Biden'ın onlara durduk yerde attığı bu kazığı düşünüyorlar... Sırası mıydı? Ya da, gereği var mıydı açık etmenin?

Seçimi Trump gene kazanırsa sorun yok, yani yeni sorun yok, ilişkiler inişli çıkışlı sürer gider.

Ama Biden kazanırsa, muhalefet bu rezilliği kendi seçmenine açıklamakta zorlanır.

Biden, "darbeyle değil" diyor, demek zorunda kalıyor.

Hiç güvenmeyiniz.

Obama darbe yaptırmıştı, Biden niçin yaptırmasın?

Gerçi artık "tutturamıyorlar" ama bunlar o kadar da akıllı adamlar değiller...

Gerçi darbeye yeltenecekler de, Devlet Bahçeli'nin deyimiyle "bu sefer sağ kurtulamayacaklarını" biliyorlar ama...

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Biden, muhalefet hakkında, "demiş.Acaba "" nasıl bir verim almayı düşünüyor?Yününden, etinden ve sütünden mi yararlanacak?Adam Amerikan politikasına iki seksen teslim oldu, daha ne yapsın? CHP 'nin iç ve dış politikası bundan daha güzel, daha açık nasıl anlatılabilirdi?Oylarını ille de CHP'ye veren ve verecek olan "", şimdi memnun musunuz?Engin Özkoç, "gibi iri bir laf etmiş.Hayır, değildir.Sorun da orada.Peki Biden bunları nasıl güçlendirecek?Partilere bağış mı yapacak, Tayyip düşmanı gazetecilere para mı dağıtacak?

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