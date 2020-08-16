Kaynağından ve kökünden koparılan CHP'yi özüne döndürecekmiş...

Eğer bununla "parti yönetiminden Aleviler'i uzaklaştıracağım" demek istiyorsa bunu açık açık söylesin.

Yapsın ve cevabını da seçim sandığında Aleviler'den alsın.

(Peki CHP'den ayrılıp ikinci bir CHP kurarsa "eski partisinde" bunu nasıl başaracak, dışarıdan kaynak mı yapacak?)

Yok eğer aynı zamanda "partiyi aşırı soldan da arındıracağım, Canan Kaftancıoğlu evinin kadını olacak" demek istiyorsa, bunu da açık seçik telaffuz etsin. Kaçak güreşmesin.

"Kürt ayrılıkçılarıyla araya mesafe koyacağım" demekse amacı, bunu HDP ile ittifakı sürdürerek nasıl yapacağını da bildirmek zorundadır.

İşte bu kadar basit.

Bu çapın adamıysa, haydi, bekliyoruz.

Başka türlü, nedir CHP'nin şu döndürmek istediği kaynağı, kökeni ve özü?

Kasaba politikacısı söyleyemeyeceğine göre biz söyleyelim.

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CHP, kurtuluş savaşına girişen ve ordunun dağılmasıyla boşlukta kalmış Osmanlı subaylarıyla Anadolu eşrafının ittifakıdır. Kemal Tahir 'in deyimiyle "" ile Ermeni tehcirinin hesabınınmüttefikler tarafından sorulmasından çekinenyeni Anadolu zenginleri...Hangi yılda yaşıyoruz ki Muharrem İnce partiyi buna döndürecektir?O ittifak 1945 yılında çözüldü, İnce tarihi başa mı saracak?CHP, kendisine muhalefet edilmesinden asla hoşlanmamıştır.Önce Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı, ardından Serbest Fırka'yı ""...Biri 1925, öteki 1930 yılında.Yetmemiş, döndüğü çok partili sistemde de sol partileri tepelemiştir, bu da 1946 yılında.Muharrem İnce bunu mu yapacaktır?Bu da yetmemiş, 1968 yılında Demirel iktidarıyla anlaşıp, sosyalistlerin meclise girebilmelerine olanak sağlayan "" sistemini (ulusal artık sistemi) kaldırarak solu sokağa itmiştir...CHP'yi destekleyen bazı ahmak sosyalistlerin dikkatlerine kimbilir kaç kere sunduk bunu.İnce bunları mı kastediyor?Herhalde "" yapacak değildir. Yazıyı mı değiştirecek kılık kıyafeti mi? Herkese soyadı mı dağıtacak, kadınlara oy hakkı mı verecek?Yoksa dini baskı altına mı alacak? Ezanı Türkçe mi okutacak?Amaç başı örtülü kızları okullardan, başı örtülü kadınları işyerlerinden kovalamaksa, onu ancak bir "" gerçekleştirebilir, ufukta böyle bir şey görünmüyor.Haa, bakınız, Ayasofya'yı yeniden müze yapabilir.Bu vaatle oy istesin, bakalım ne alır?CHP'nin özü, Muharrem İnce'nin iddia ettiği gibi "" asla değildir ve olmamıştır.

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Hiç alamaz değil, alır.Şöyle böyle yüzde 10 kadar bir oy alır, barajın ya üstünde ya altında.Eee? Böylece hamamın namusu kurtulmuş mu olacaktır?