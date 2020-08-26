Bu arkadaşlardan bazıları maşallah o kadar akıllılar ki, "25 yılın yarım yüzyıl ettiğini" bile bize öğrettiler!

Böyledir, çamur atayım derken çamura ayağını sokarsın.

Kibarlık olsun diye çamur dedim.

Israrla erken seçim istiyorlar.

Karadeniz'de doğalgaz bulmak da bir erken seçim yatırımıymış, öyle diyorlar.

Bunlardan bazıları "takıntılı psikopat"...

Bazıları düz faşist...

Bazıları düpedüz ahmak.

Bazıları da sadece puşt.

Sürekli birilerine parti kurduruyorlar.

İktidardan kim yüzde sıfır nokta bilmemkaç tırtıklasa faydası vardır, diye düşünüyorlar.

Damlaya damlaya yüzde bir olur da bakarsın seçime etki eder...

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Rıfat Serdaroğlu partisine isim bulmuş: ""...İyisini görmüştük, demek ki şimdi doğrusu da geliyor.Belki ileride "", "" ya da" gibi çeşitler depiyasaya çıkacaktır.Partide ""muş.Oysa, parti kuranlar kervanında bir deve yuları da kendisi tutan Emine Ülker Tarhan , "" demişti...Zarar yok, ""mış... Eyvah, genelmerkez Ankara 'da olacağına göreyük başkente binecek.Amacı ""mış.Demek ki millet aç, aç.Yerlerde.Atatürk'ü de çok seviyorlarmış.

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Eli kulağında, ite kaka İlhan Kesici'ye de parti kurduracaklar.Çok zorluyorlar ama adam yanaşmıyor. Ha gayret.Aslında bir punduna getirip CHP 'nin başına geçirebilseler daha şenlikli olacak.Ya da belki o da "" adında bir dükkan açıpsonra Doğru'ya katılır.Zaten CHP içinde "" olarak bulunmuyormuydu?

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