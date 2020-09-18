İlahi Kemal Bey, hani sen "kendi" gazetelerini okuyordun?

Kendi kafana göre bulduğun köşe yazarlarına bakıp onlardan "akıl" alıyordun?

Köşe yazarlarına bakıyorsun ama gazetenin yöneticisine bakmıyorsun galiba...

Yoksa "fazla Atatürkçü" bulduğun Cumhuriyet'i bıraktın da amiral gemisi yaptığın "Atatürk taciri" Sözcü'ye mi transfer oldun? Ama orada da sakallı bebek doğurtanlar, dilber sanatçılara kalkan yedirenler, baldızına sarkan hain enişte diye Federico Fellini'nin resmini koyanlar var...

Bak, "eğitim paketi" açıklamışsın...

CHP'nin de bir eğitim politikası varmış gibi yapmışsın...

Aman bu sefer şu "yurt dışından doktoralı bilmemkaç bin gencimize" benzemesin bu iş.

Hani, bizim de yatırım politikamız var diyebilmek için uçurduğun o gülünç balona...

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Kemal Bey, üniversitelerin "" anfilerinin ilkokul öğrencilerine ayırılmasını istiyor.Ne güzel, ana babalar "" diye sevinirler.Hani, ana okulunu bitirince çocuğun "" fotoğrafını çekip sanki Harvard'ın mezuniyet töreninde çekilmiş gibi misafir odasına koymalar misali...Kemal Bey, CHP'li belediyelerin öğrencilere bilgisayar dağıtmasını da istemiş.Masa üstü, diz üstü ya da tablet...Kemal Bey teknolojiden anlıyor. Çağdaş bir adam.Lakin, öğrencilerin bu tür çağdaş araç ve gereçlerden yararlanmalarını Cumhuriyet gazetesi istememişti!Yok, köşe yazarı değil, gazetenin yöneticisi.Tayyip Erdoğan da bir "" kampanyası açmıştı.Sözünü ettiğimiz saygıdeğer yönetici karşı çıktı. Kendisi bir zamanlar turizmi de yönetmiş adamdır.Dedi ki: "Tayyip Erdoğan dağıtırsa ışınlı, CHP belediyesidağıtırsa ışınsız herhalde.Ama Kemal Bey işini biliyor, kendi belediyelerini sıkıştırmamak için "" de istiyor.

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