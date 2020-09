Şu "hayatını kaybetti" lafına oldum olası ifrit olurum.

Ya da "yaşamını yitirdi"...

Birini söylersen sağcı, ötekini söylersen solcu sayılıyorsun.

Hayatını kaybetti ama başka şeylerine sımsıkı sarıldı...

Cüzdanı duruyor mesela... Hayatını kaybetti ama cüzdanını kaybetmedi.

Hayatını kaybetti ama parası cebinde, dilediği gibi harcar.

***

Salgın başladığından bu yana, aşağı yukarı yedi ay içinde, tam 29 bin 865 sağlık çalışanı virüs kapmış. Toplam hasta sayısının yüzde 10'u.Bunlardan 90'ı da hayatını kaybetmiş.Ama diplomaları duruyor!Canım yalnız doktor ve hemşire değil, bunların içinde hademe de var.Ayrıca 12 de eczacı...Öldüler bu insanlar be, öldüler!" olanları da bitik durumda.Yedi aydır bir tek gün izin yapamayan var.Yedi aydır anasını babasını, yakınını göremeyen var.Yüzlerce doktor ya istifa etmiş ya da emekliliğini istemiş. Daha fazla dayanamamışlar.Tükendiler. Ne sinir kaldı ne huzur...Ölümle her an burun buruna...Ve de "" tam 125 bin eşşoğlueşşek.Bunlar metroya biniyorlar, markete gidiyorlar, bir şehirden bir şehire giderken otobüste yakalanıyorlar...Herifin testi pozitif, karantinadan kaçıp ya kahveye okey oynamaya gidiyor ya "" bayiine kupon doldurmaya.Kadının testi pozitif, deniz kenarına iniyor, çocuğuna sarılıp ağlıyor, ""...Peki çocuğunun ölmesini istiyor musun?Denize girince hain virüs boğulur da sen kurtulursun belki...Kadın İstanbul'da rapor alıyor, bir hafta sonra Kapadokya'dan "" paylaşıyor...Instagram kullanmayı bilecek kadar "" ama...Ve de virüs "" kabul edilmiyor!Virüsten ölen sağlık personeli de "" değil.Virüs vücutlarının yüzde 40'ını koparabilseydi o zaman şehit sayılacaklardı.

***

Bunlar da lumpen cinayetleridir.Kadın kesmekle virüs taşıyıcısı olarak otobüse binmek arasında pek bir fark yoktur.Türkiye'yi teslim alan lumpenproletarya, şimdi de ölüme sürüklüyor.Bu arada siz oturun tartışın: Mustafa Kemal mi diyelim, Atatürk mü?