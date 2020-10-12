Geçen gün Avrupa Birliği gene bir "Türkiye raporu" yayınlamış, Türkiye'de kimsenin haberi yok.

Kimsenin umurunda olmadığı gibi, gazetelerin dış haberler servisleri de iplemediler.

Eskiden bu tür haberlerin üstüne balıklama atlarlardı: Hani o iyice kabak tadı veren ve kimselerin okumadığı ağızlar, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 569 sayılı kararı uyarınca İsrail işgali altında bulunan Filistin toprakları..." falan filan.

Dışişleri Bakanlığı'nın bile umurunda olmaz. Pek pek, "hariciye sınavına" girmeye hazırlanan çocuklar ilgilenirler, "yazılıda bunun tercümesini isterlerse..."

"Kamuoyunun heyecanı söndü" diyorlar yorumcular.

O heyecan çoktan sönmüştü...

Çünkü Türkiye, ağzıyla kuş tutsa Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini -nihayet!- anladı.

Avrupalılar da bizim anladığımızı anladılar.

Bu hayal, şimdi ancak Bilgi Üniversitesi'nin "çıtkırıldım gettosuna" sığınmış bir avuç eski Marksist yeni liberal hocanın zihninde sürüyor...

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Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istedi ama bunu esas olarak "" umuduyla istedi.Burjuva rahatça gidip kumarını oynayacak, zamparalığını edecek ve alışverişini yapıp gelecekti... Köylü de gidip orada iş tutacak ve yerleşecek, ailesini de ""...Bir de "" diye tabii.Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istedi ama "".Yani "ilkeler" değil "pratik faydalar" önemliydi.Çok verilmiş bir örnekle, briç kulübünde pişbirik oynamak gibi...Hakimiyet kayıtsız şartsız değil, artık kayıtlı şartlı milletin olacaktı ama Türkiye bunu hiç umursamıyor, görmemeye çalışıyordu.Bunu Atatürkçülük'le "" sananlar bile vardı.Türkiye taa 1963'te Ortak Pazar'a aday oldu ama elli yedi senedir girmemek için de ne mümkünse yaptı!Demokrasi diye diye dört darbe daha oldu burada, bir de girişim.Bilgi Üniversitesi mollaları da ne Gezi ayaklanmasına karşı çıktılar ne 15 Temmuz katliamına.Hele bir "" devrilsin, Avrupa tipi demokrasi sonra da kurulurdu canım(!)Çoğu, "" daha rahat gireriz sandı ve Kürt milliyetçilerini var gücüyle desteklemeye koyuldu.Çoğu Amerika'ya ve Avrupa'ya domaldı.Ajanların elinde maymun oldular.

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