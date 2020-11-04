Sevgililer Günü'nü anladık, ne de olsa ucunda aşk meşk var diye anlayışla karşılanıyor, çiçekçiler ve kuyumcular ellerini ovuşturuyorlar, magazin basını da köpürttükçe köpürtüyor, sayfa sayfa reklam da yağıyor, akan sular duruyor.

Bakalım İstanbul yalılarında 4 Temmuz kutlamalarını da ne zaman göreceğiz? Independence Day...

Peki Cadılar Bayramı ne ayaktır?

Müslüman çocuklarının kültüründe cadı mı vardır?

Anaları mı cadıydı halaları mı süpürgeye binerdi?

Babaları mı "pagan" kültüründen geliyordu dayıları mı?

Eskiden kandillerde çıkardı çocuklar, kapı kapı gezerlerdi, "yağ satarım bal satarım"... Ama Müslüman kandilinde, Hıristiyan yortusunda değil.

Şimdi o yortuda bir de kafasına boynuz takıp esrarlı sigarayı elden ele dolaştıran bir sürü yoz...

İki yerde "cadılar partisi" basılmış, birinde 270 kişi, ötekinde 200 kişi...

Günay'ın, Buse'nin, Edanur'un, İdil'in, Elif'in yaşam savaşı verdikleri saatlerde...

Yoğun bakımda yüzlerce kişinin nefes alma savaşı verdiği, seksen kişinin çırpına çırpına can verdiği saatlerde...

Elif kurtarıcının parmağına tutunuyor, buradaki çaçula da yanındaki sapısiliğin bilmemneresine.

Bunlar çocuk değil üstelik, kazık kadar.

Utanılacak bir şey yaptıklarını da domuz gibi biliyorlar, çıkarken çoğu yüzünü saklıyor.

Saklamayan da "sosyal medyada" paylaşacak, kimbilir kaç hayvan da "beğenecek"...

Adam başı 930 lira ceza kesilmiş. Sözgelimi adam dedik.

Çaçulaların kuaför parası.

O para da kimbilir ne zaman ödenir ya da hiç ödenmez. Büyük bir ihtimalle de ödenmeyecektir. Ödense de neticede baba parası.

Bunlar birbirlerine "sosyete uyuzu" gibi "sosyete koronası" bulaştırdıklarıyla kalacaklar.

Bir de bangır bangır müzik çalıyorlar, komşular uyuyamayıp şikayet ediyorlar da polis ancak öyle uyanıyor.

Çaldıkları müzik de herhalde Puccini değil.

Hani herif yanından arabayla geçerken dibine kadar açıp cıs bam cıs bam bağırttırır da, bu kaseti ya da diski nereden almış, kim çalar kim söyler bilemezsin, arasan bulamazsın, o tür müzik. Yalnızca gürültü.

***

Ebeveyn suçludur.Bu tür yozluklara izin verdikleri, hoşgördükleri, hatta çanak tuttukları için.Eğitimciler suçludur.Para söğüşleme üzerine kurulu özel ana okullarında ve ilkokullarda, bu tür yozlukları "" bahanesiyle teşvik ettikleri için.Magazin basını suçludur.Üç paralık kevaşeleri, sopalık itleri "" diye diye piyasaya sürdüğü, bunların her zırtapozluğuna göz yummakla kalmayıp bir de reklamını yaptığı için.Amerikan emperyalizmi suçludur.Kendi çocuk ruhlu toplumunun bönlüğünü çamur gibi bütün dünyaya sıvadığı için.Türk aydını suçludur.Bu tür ithal malı yozluklara karşı yerli ve milli değerleri kalkan yapmaya çalışanlara hakaret ettiği için.