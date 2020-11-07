Sayın Akşener, ya da Devlet Bahçeli'nin deyimiyle "bir hanımefendi", dedi ki: "İktidar ve küçük ortağının milletimizin başına musallat ettiği 'partili cumhurbaşkanlığı' isimli bir ucube sistem, yaşadığımız sorunların ana sebebidir"...

O ucube sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya çıkarmış, halk da onaylamıştır.

Ama halk cahildir, falan filan...

Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı.

Ama efendim o zaman öyleydi...

O zaman öyleydi, şimdi de öyle.

Sayın Akşener, 1924 Anayasası için "milletimizin başına musallat edilmiş ucube bir sistem" diyebiliyor mu?

Diyemez.

Üstelik halk onaylamış falan değildi, referanduma sunulmamıştı.

İsmet İnönü de partili cumhurbaşkanıydı.

Faşistler bunu eleştirebiliyorlar mı?

Eleştiremezler.

Celal Bayar da partili cumhurbaşkanıydı.

Benim çocukluğumda, Bayar'ın elindeki DP amblemli bastonla dalga geçilir, hatta bu yüzden kendisine hakaret edilirdi.

Ama kimsenin aklına "altı oklu başkan" İnönü'ye laf etmek gelmezdi.

Hele Atatürk'ü eleştirmek... Hafazanallah! Düşünülemezdi.

Kimsenin aklına Atatürk ve İnönü dönemlerinin "yaşadığımız sorunların ana sebebi" olabileceği de gelmiyordu.

Ama sözkonusu Bayar olunca iş değişiyordu.

Bayar tarafsız değildi tabii.

Ama Atatürk ve İnönü de değillerdi.

Kimsenin aklına onları "tarafsız olmamakla suçlamak" gelmiyordu.

Tarafsız başkan kavramı hayatımıza 1961 Anayasası'yla girdi.

Sonra gelen başkanlar "güya" tarafsız sayıldılar.

Biri genelkurmay başkanlığından, biri kuvvet komutanlığından, biri yüksek mahkeme başkanlığından gelmeydi, ikisi de darbeci cunta liderliğinden.

Tarafsız marafsız değillerdi, bürokrasinin temsilcileriydi, "vesayetin" bekçileri.

En sıkı solcu geçinen Ecevit'in aklına bile "asker bürokrat olmasın da sivil bürokrat olsun"dan başka bir ilericilik gelemiyordu... Bunu ilericilik sanıyordu...

Peki Özal ve Demirel tarafsız mıydılar? Gül sanki tarafsız mıydı?

Elbette hayır.

Partisinden ayrılınca (istifa edince değil, cumhurbaşkanı olup da anayasa gereği zorla bıraktırılınca) insan bütün siyasi geçmişini bir çırpıda silip birdenbire tarafsız mı kesiliyordu?

Peki üç yıl sonra Abdullah Gül'ü başkan yapabilirlerse tarafsız mı olacaktır?

Hanımefendi de çıkmaz ayın son çarşambasında başkan olursa birdenbire tarafsızlık mı kazanacaktır?

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Bir ara bendeniz, "" demiştim de yemediğim küfürkalmamıştı.Madem muhalefet partisiz başkanlığı bu kadar seviyordu, bana niçin küfür edilmişti?

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Tayyip Erdoğan'ın günahı, bu gülünç oyuna bir son vermek, işin "" mıdır yani?