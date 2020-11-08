Hep soruyorduk, şu "güçlendirilmiş" parlamenter sistemden anladığınız nedir?
Anlatabilen yoktu.
Muhalefetin basın amigoları da bir şey diyemiyorlardı.
Şimdi Ali Babacan bir deneme yapmış.
Cumhurbaşkanı tarafsız olacakmış, bakanlara daha çok yetki ve sorumluluk verilecekmiş, yerel yönetimler güçlendirilecekmiş, meclis güçlendirilecekmiş, sivil toplum güçlendirilecekmiş, hukuka ve adalete olan güven ayağa kaldırılacakmış...
"Güçlendirme" bunun neresinde, pek anlayamadık.
Güçlendirilecek demekle güçlenme olmuyor, bunun "nasılı" da vardır.
Muhalefet partilerinin çatı adayı o koltuğa gelmekle tarafsızlık mı kazanacaktır?
Hukukun ve sivil toplumun sistemle ilgisi nedir?
Meclis nasıl daha fazla güçlendirilir?
Herhalde "gensoruyu" geri getirerek.
Bu lafların içi boştur.
"Bir açıklama yapmış olmak için" açıklama yapılıyor...
Babacan bu sistemin "doksanlı yılların sistemi olmadığını" söylüyor ama biz bir fark göremedik.
Peki başka?
Başka sağlığın... Başka bir açıklama yok.
Babacan Siirt'te on beş kişiyle il kongresi yapmış, herhalde daha ayrıntılı konuşmak için şöyle doksan yüz kişilik bir toplantı bekliyor...
***Haaa, bir de işin "teknik" ve "pratik" yanı var.
***Yoksa yoksa, başkanlık tatlı gelir de "acele etmeyelim, önce şu sistemin nimetlerinden yararlanmaya bakalım, güçlendirilmiş bilmemneyi sonra düşünürüz" mü derler?