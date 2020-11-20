Muharrem İnce, olmayan programına küçük kenar süsleri yapmış: Senato istiyormuş.

Laf ola mı söylüyor, yoksa gerçekten böyle bir derdi, bir davası mı var, belli değil.

Bugüne kadar hiçkimse, ama hiçkimse, "güçlendirilmiş bilmemne" diye atıp tutanlar dahil, böyle bir talepte bulunmamıştı.

Senato 1980 yılında tarihe karışmış ve kırk yıldır bir daha da hiç gündeme gelmemişti.

Senato 1961 yılının "icadıydı"...

Atatürk döneminde, İnönü döneminde senato yoktu. Bayar ve Menderes döneminde zaten olabilemezdi.

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Senato, halkın iradesiyle oluşmuş Meclis'in frenidir.Sosyal bir sınıfın Meclis üzerinde "" kurmasıdır. Buna da "" denmezse başka neye denir?Batı'da o sınıf aristokrasiydi, bizde de "" bürokrasi.Amaç, "" halkın "" yapmasını önlemekti...Çünkü devletin "" memurlardı ya... Kulak çekeceklerdi. İşte buna da "" deniyor.Çünkü görmüşlerdi ki, baskıyı azıcık gevşettiklerinde iktidar ellerinden gidiveriyordu! 1950 yılında böyle olmuştu. Aynı hatayı(!) tekrar yapmayacaklardı...Senatonun bizatihi varlığı bir yana, yapısı da sakattı.Bir bölümü 27 Mayıs darbecilerinden oluşuyordu. Bunlar "" yani ölünceye kadar senatördüler. Bunlara "" yani doğal senatör şeklinde bir de sıfat uydurulmuştu. Bunun neresi doğaldı?Bunu da utanmadan anayasaya sokuşturmuşlardı. (1961 Anayasası'nın ne kadar demokratik olduğunu söyleyen avanaklara saygılarımla sunarım.)Bir de "" vardı.Kimin kontenjanı? Elbette emekli bir bürokrat olacak cumhurbaşkanının kontenjanı. Bunların kimler olacakları cumhurbaşkanının keyfine bırakılmıştı.Böylece atanmışlar seçilmişlerin üstüne çıkıyorlardı. Günümüzde atanmışlar-seçilmişler tartışması yapanları öperim.

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