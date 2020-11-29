Aşk olsun Ekrem, çok kalbimi kırdın...

Benim ne eksiğim var, biz adam değil miyiz?

Beylikdüzü'nde kültür ve sanat etkinliği düzenlemişsin dört yıl önce.

Henüz İstanbul gibi çapını aşan işlere bulaşmadığın, varoş yöneticisi olarak haddini bildiğin sıralar...

Bu etkinliği de "müteahhide" vermişsin.

Kendin yapamıyorsun.

982 bin 830 liraya bir şirket kazanmış ihaleyi. Sıkı dur: Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.

Bakanlık gibi şirket maşallah.

Fakat kültür ve sanat etkinliğinin eğitim ve sporla ne ilgisi olduğunu anlayamadık.

Oldu olacak Fenerbahçe Kulübü'ne verseydin, İstanbul sermayesi kankanız sayılır ne de olsa.

Bu parayı aldılar mı belediyeden Ekrem?

Aldılar. Peki, etkinlik yaptılar mı?

Yapmadılar.

Çünkü, "çağırdığınızı iddia ettiğiniz" kişilerden bir teki bile "katıldım" demiyor.

Tam tersine, çoğu "ilk defa duyuyorum, haberim yok" diyor.

Başta Zülfü Livaneli olmak üzere (hayret!) Ertuğrul Özkök, Murat Bardakçı, Abdulkadir Selvi, Balçiçek İlter, Ayşe Kulin, Gülse Birsel, Perihan Mağden, İsmet Berkan, Umur Talu, Buket Uzuner, merhum Bekir Coşkun...

Gazeteci de var edebiyatçı da. Şarkıcı da var.

Bunlar "haberim yok" diyorlar açık açık, listede Yılmaz Özdil de varmış ama açıklama yapmak istemiyormuş.

Neden acaba?

Murathan Mungan, Ece Temelkuran falan da...

Yoksa seni kurtarmaya mı çalışıyorlar Ekrem? Ne de olsa aynı "mahallenin" çocukları sayılırsınız.

Onlar susunca sen kurtulmuş mu sayılıyorsun, Almanlar yenilince bizim de yenilmiş sayıldığımız gibi?

Organizatör parayı aldı, acaba şu isimleri geçenler de üç beş aldılar mı?

Yoksa dönüp kendi adamlarınızı mı silkeliyorsunuz, Yılmaz'ın Kemalistler'i silkelediği gibi?

Bu işten sana bir şey kaldı mı Ekrem, komisyon falan?

Yoksa o limited şirkete kıyak mı yaptın?

Fakat çok kırıldım Ekrem.

Bir daha İBB bünyesinde böyle bir iş çevirirsen haberim olsun.

Allah ne verdiyse payımı isterim.

Sonra da kırışırız.

Birlikte tatile falan çıkarız lan...

Sana yakıştığı gibi belki bize de yakışır, biz adam değil miyiz?.

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Kemal Bey gidici



"Başarısız olanları değiştireceğiz." Kemal Kılıçdaroğlu