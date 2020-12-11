Bunların derdi siyasal sanıyorduk, galiba cinsel...

Gün geçmiyor ki CHP belediyelerinde yeni bir "taciz skandalı" patlak vermesin...

Bu olaylar niçin başka herhangi bir parti saflarında değil de ille CHP'de gözleniyor?

CHP'li belediyeler kadınlar için bayağı tehlikeli duruma gelmişler.

"Bunlara elektronik kelepçe takılsın" diyenler de çıktı. Durum o kadar vahim.

Yalnız belediyeciler de değil, ilçe başkanları, il başkanları, gençlik kolları başkanları... Eski milletvekili bile var!

Şişli... Maltepe... Ümraniye... Sultangazi... Avcılar... Esenler... Ayrıca Tokat... Aydın... Bitlis... Sivas...

Kimisi içeri girmiş yatmış, kimisi beş yıla, kimisi altı yıla kadar, kimisi tam yirmi dört buçuk yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Oysa Kılıçdaroğlu bunların bir kısmına "Belediyeye gelir gelmez harekete geçmeyin, şöyle bir yıl kadar bekleyin" dememiş miydi?

Nedir CHP'nin bu uçkur sorunu?

Bunlar böyle her gördüklerine saldıracaklar mı?

Bütün "problemliler" bu partide mi bir araya gelmişler?

"Kırk azmasına" tutulmuşlar desek, aralarında gençler de var...

Niçin ille "taciz ve tecavüz" yoluna gidiyorlar da şöyle oturup "insan gibi" asılmayı denemiyorlar?

Niçin bunu özel ve mahrem ortamlarda beceremiyorlar da ille ele geçirdikleri kamu kuruluşlarında ya da güç odağı parti mahfillerinde gerçekleştiriyorlar?

Güzel güzel derdini anlatırsın, kadın ya razı gelir ya gelmez, olmazsa kendi yoluna gidersin, ayıp değildir. Bir kadını beğenmek ve ona teklifte bulunmak ne zamandan beri ayıp oldu? Bir şey kaybetmezsin. Niçin saldırıyorsun?

"Sarkıntılıkla" bir yere varabileceğini mi sanıyorsun? Olacağı varsa olmaz.

Peki bunu niçin sokakta yapamıyorsun?

Çok tepki görürsün, seni dövmeye kalkarlar, polis çağırırlar, başın derde girer.

Oysa kendi kurtarılmış bölgenin kapalı ortamında kadına gözdağı vermek, sus yoksa karışmam haa demek, söktüremediğin zaman da örtbas etmek adına sus payı yani para teklif etmek daha kolay, öyle mi?

Muhalefette böylesiniz... Hani bir de ülke çapında iktidara gelseniz...

Korkarım bizi de iyi etmeye kalkacaksınız!

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Nazlı Eray'ı sever ve takdir ederim. "Fantastik gerçekçilik" akımının, Latife Tekin ile birlikte ülkemizdeki temsilcisidir. Hakkında ilk yazıyı da 1976 yılında Politika gazetesinde ben yazmıştım.

Meğerse Nazlı Eray da on sekiz yıl önce CHP Genel Merkezi'nde tacize uğramış.

Bunu bir kitabında anlatmış, şimdi "roman kurgusudur" diye laf kıvırtıyor.

"Mahalle baskısı" buralara varmış demek ki...

Aman bizim partiye bir zarar gelmesin, gerekirse kadınlık onurumuzu bile çiğneriz!

Keşke Nazlı Hanım daha az fantastik, daha çok gerçekçi olsaydı.

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Salla salla salla salla

Bir sağa bir sola salla



"CHP oylarında artış var. Çok daha fazlası da olacak."

Kemal Kılıçdaroğlu