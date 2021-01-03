İlginç olan, faşistlerin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "felaket" olarak nitelemeleri değildir...

İlginç olan, eski bir sosyalistin "türbanlı hâkimlere güvenmemesi" de değildir...

Bunlar "eşyanın tabiatına uygun" hadiselerdir...

Nasıl olsa yapacaklar.

Kendilerini zor tutuyorlardı, buraya kadarmış.

Nasıl olsa renklerini belli edeceklerdi.

Çünkü kış kışlığını yapar, kuş da kuşluğunu...

Ben de bütün bunlara şaşanlara şaşıyorum.

Bürokrasi iktidara geri dönerse Ayasofya'yı da müze yapar, Beştepe Külliyesi'ni de kapatır, Çamlıca Camii'ni, Taksim Camii'ni de kültür merkezi yapar.

AKM açılınca çamur atmak için ne bahane bulacaklar, bakınız onu merakla bekliyorum.

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