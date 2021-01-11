Tabii herkesin aklı o boynuzlu herife takıldı...

Hemen "Çelik Bilek" hatırlandı.

Bu arada Meclis baskını sırasında 1860 modasına uygun çok uzun saçlı ve sakallı "güney askeri" bozuntuları da görüldü, "konfederasyon" bayrağı da açıldı, bizim kamuoyu bunu pek anlayamadı.

Kırmızı zemin üzerine çapraz şeritli hani...

Bu bayrak, birlikten ayrılan ve dört yıl süren epey kanlı bir iç savaştan sonra yenilip kös kös birliğe geri dönen "güney eyaletlerinin" bayrağıdır.

Eski "Confederate States of America" bölgesinde bugün çok da yaygındır.

Arabalarının kıçına bile yapıştırırlar.

Yasak değil.

Zaten ikide bir iç savaşın çeşitli muharebelerini şakacıktan canlandırırlar ve hem bu bayrağı hem de konfederasyon üniformalarını bol bol sergilerler. Kurtlarını dökerler.

Gençliğimde bir ara heves etmiş, bu "reenactment" muhabbetine, özellikle Gettysburg Muharebesi'nin yeniden canlandırılmasına katılmaya niyetlenmiştim, Florida'da bu işleri organize eden bir şirket buldum, başvurdum. Bir cevap geldi: "Güneyli mi oynamak istersiniz kuzeyli mi?"

Sonra nümizmatlardan "konfederasyon doları" toplamaya giriştim. Bendenizde, kuzeylilerin güney ekonomisini çökertmek için basıp yaydıkları sahte konfederasyon doları bile vardır.

İç savaş bitince paçavra olmuştu, şimdi koleksiyon değeri yüksek.

***

Buraya kadarı hoşluk kabilindendir, ama o bayrakla Meclis basınca işin rengi değişiyor.Amerika'da çok çeşitli manyak vardır, şeytana tapanlar, kilisede boyunlarına yılan dolayıp ayin yapanlar, dünyanın düz olduğuna inananlar, Hazret-i İsa'nın bir an önce geri gelmesi için kıyamet koparmaya çalışanlar...Bunların hepsi Trump seçmeni.Başa bela oldular.Bunların en "" oldukları eyaletlerden biri Güney Carolina, öteki Teksas. Tabii Alabama, Georgia, Mississippi falan da.İşte bakınız, manyak karının teki, emlakçıymış, özel jeti var, bu baskın eylemine katılmak için Teksas'tan özel uçağıyla kalkıp gelmiş...Jenna Ryan. Sarışın, besili, yüzünden kan damlayan iri kıyım bir güney dilberi." demiş.Bakalım FBI da onun hangi gün nerede olmasını isteyecek?" diyor.Belli ki uzun ve krinolin etekli, sıkma başlı, manolya kokulu bir güney dilberi olarak 1860'ları yaşamaya heves ediyor.Ataları gibi köle de kullanmak istiyordur, eminim.Çakma Scarlett O'Hara...Pek benzemez ama Donald Trump da buna Clark Gable olsun bari.Bu karıyı Pierre Webo'nun eline vereceksin...

***

Bunlara sormuştuk, "?"160 yıl önce bir kere kalkmıştı da 640 binkişi ölmüştü...Bakalım yenilginin intikamını almak isteyen ve "" saldıran hatun ceza görür mü yoksa çok demokratik bir şekilde unutulur mu?