Tabii herkesin aklı o boynuzlu herife takıldı...
Hemen "Çelik Bilek" hatırlandı.
Bu arada Meclis baskını sırasında 1860 modasına uygun çok uzun saçlı ve sakallı "güney askeri" bozuntuları da görüldü, "konfederasyon" bayrağı da açıldı, bizim kamuoyu bunu pek anlayamadı.
Kırmızı zemin üzerine çapraz şeritli hani...
Bu bayrak, birlikten ayrılan ve dört yıl süren epey kanlı bir iç savaştan sonra yenilip kös kös birliğe geri dönen "güney eyaletlerinin" bayrağıdır.
Eski "Confederate States of America" bölgesinde bugün çok da yaygındır.
Arabalarının kıçına bile yapıştırırlar.
Yasak değil.
Zaten ikide bir iç savaşın çeşitli muharebelerini şakacıktan canlandırırlar ve hem bu bayrağı hem de konfederasyon üniformalarını bol bol sergilerler. Kurtlarını dökerler.
Gençliğimde bir ara heves etmiş, bu "reenactment" muhabbetine, özellikle Gettysburg Muharebesi'nin yeniden canlandırılmasına katılmaya niyetlenmiştim, Florida'da bu işleri organize eden bir şirket buldum, başvurdum. Bir cevap geldi: "Güneyli mi oynamak istersiniz kuzeyli mi?"
Sonra nümizmatlardan "konfederasyon doları" toplamaya giriştim. Bendenizde, kuzeylilerin güney ekonomisini çökertmek için basıp yaydıkları sahte konfederasyon doları bile vardır.
İç savaş bitince paçavra olmuştu, şimdi koleksiyon değeri yüksek.
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***Bunlara sormuştuk, "Günün birinde Teksas eyaleti Birleşik Devletler'den ayrılmaya kalksa ne yapardınız?"