İşte Devlet Bahçeli konuyu tek cümleyle özetledi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin içi boş ve tamamen taktik amaçlar için uydurulmuş bir kavram olduğu anlaşılmaktadır."

Biz de öyle demiştik.

"Ne olduğunu kendileri de bilmiyorlar" diye de eklemiştik.

Amigo yazarlar da bilmedikleri için bu meselenin üzerine fazla gidemiyorlar, goygoyunu yapamıyorlar, "öldük bittik mahvolduk" edebiyatıyla yetinmek zorunda kalıyorlardı.

Gazetelerde adının geçmesini isteyen çapsız "alt tabaka politikacıları" kendilerince açıklamaya çalışıyorlar, fakat eski anayasayı özetlemekle yetinip üstelik bir de "bu yepyeni bir şey" demekten utanmıyorlardı.

Daha kaşarlı üst tabaka politikacılar ayrıntılara hiç girmemeyi tercih ediyorlar, adını verip geçiyorlardı.

Çünkü "güçlendirmeye" ne kulp takacaklarını da bilemediler.

Güçlendirme niyetine "seçim barajını düşürmek" falan gibi konuyla hiç ilgisi olmayan yenilik önerileri getirdiler.

Bakalım kaç kişi bu taktik zokayı yutar ve "aman iyi, güçlendireceklermiş" diyerek oyunu verir?

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VALLAHİ BİLLAHİ TALLAHİ



Cumhurbaşkanı yeminini "tarafsızlık" içerdiği ve cumhurbaşkanımızın bu yemine uymadığı, kendisine edilen bütün hakaretlerden ayrı olarak, ciddi bir suçlamadır.

Oysa, yeni anayasaya göre "partili" bir cumhurbaşkanı istese de "eski usul tarafsız" olamaz. Bu bir çelişkidir. Öbür türlü, partili olmasının bir anlamı kalmaz.

Bunun çok basit bir çözümü vardı: Yemin metnini değiştirmek!

"Taraflı olacağım dedirtmek" demedik tabii, yeminden "tarafsızlıkla" kelimesini kaldırmak. Bu yeterli olacaktı.

Çünkü bu yemin metni "eskiden kalmadır."

Hani cumhurbaşkanının partiler üstü gibi gösterildiği aldatmaca döneminden...

Ordunun darbe yapacağını bilen ve bunu politikacılardan saklayan Fahri Korutürk maşallah çok tarafsızdı...

28 Şubat darbesini destekleyen Süleyman Demirel maşallah çok tarafsızdı...

Devrin başbakanına anayasa kitapçığı fırlatan Ahmet Necdet Sezer maşallah çok tarafsızdı...

Daha da önceki anayasaya göre de Atatürk, İnönü ve Bayar zaten tarafsızlığın doruklarıydı!

Kılıçdaroğlu kazansa tarafsız mı olacaktır? Nah olacaktır.

Peki iktidarın aklına başkanlık sistemine geçmek gelmiştir de şu "kadük kalan" yemin metnini değiştirmek niçin gelememiştir?

Onu da mı biz söyleyeceğiz?

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Hakaretin dibi

"Tazminat davası açmış, 1 milyon lira... Neyse, teşekkür ederim, en azından 1 paralık açmamış... Ben 1 paralık açıyorum, değeri o kadar çünkü."

Kemal Kılıçdaroğlu