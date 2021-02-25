İstemiyor.

Çünkü hiçbir zaman gelemeyeceğini (dönemeyeceğini) biliyor.

CHP'nin kazanmış olduğu seçimler tek partili seçimlerdir, yani seçim meçim değillerdir.

CHP'nin şimdi artık kemikleşmiş oy oranı ona ancak "ana muhalefet" konumunu sağlayabiliyor.

Ne batar ne çıkar.

Onun da derdi işte bu ana muhalefet konumunu koruyabilmek...

Hiçbir CHP adayının cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağı belli (Hikmet Genç, kulakların çınlasın.) En küçük bir umudu olsaydı, Kılıçdaroğlu kendisi adaylığını koyardı.

En küçük bir umudu olsaydı, Ekmeleddin İhsanoğlu gibi "alakasız" birini aday göstermezdi.

En küçük bir umudu olsaydı, Muharrem İnce'yi kampanyasında iyi kötü desteklerdi (adama destek değil köstek oldular.) En küçük bir umudu olsaydı, düne kadar "can düşmanı" gözüyle baktığı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi düşünmezdi.

İstemiyor, çünkü elle tutulur bir programı yok.

Politika üretme yeteneği de yok.

İstemiyor, çünkü iktidara gelse ne yapacağını kendisi de bilmiyor.

Ezkaza gelse çok kötü çuvallayacak, herşeyi yüzüne gözüne bulaştıracak.

(Örnek istiyorsanız Ekrem İmamoğlu'na bakınız.)

Kodesteki FETÖ'cüleri ve PKK'lıları serbest bırakacak, Fetullah Türkiye'ye dönecek, bir Kürt devleti kurulabilmesi yolunda ayrılıkçılara rahatlık sağlanacak... Can Dündar da dönecek... Başka?

Libya, Suriye ve Irak'tan Amerika ve Avrupa'nın istekleri doğrultusuna derhal çekilecek, hatta Azerbaycan'dan da çekilecek... Başka?

Bununla oy istenmez ve alınmaz.

Dış politikası bu. Peki bir yatırım programı var mı? Yok. Bir eğitim, sağlık, bayındırlık programı var mı? Yok.

Olmadığı için, "biz de vaatte bulunalım" telaşıyla son dakikada icat edilmiş abukluklara sığınıyor: Orta Anadolu'da ambalaj sanayii kenti kuracaklarmış, burada yurt dışından doktoralı yirmi beş bin genç istihdam edilecekmiş, Çin'den mal getirtip paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceklermiş...

Kendi basın amigolarına bile yutturamamışlardı.

Artık bu türlü zırvalama zahmetine bile katlanmıyorlar.

CHP bir zümre partisidir ve o zümre iktidardan yetmiş yıl önce düşmüştür.

İşte bunun için "güçlendirilmiş" palavrasıyla sattıkları eski parlamenter sisteme dönmeyi arzuluyorlar... Bir yandan da "belediye kaymağıyla" yetiniyorlar.

Cumhurbaşkanı "tarafsız görünümlü" bir emekli bürokrat olacak ve mecliste seçilecek!

Hani Ahmet Necdet Sezer gibi falan.

İktidara tam tutunamasalar bile hiç olmazsa "bir ayakları" orada olsun.

Tam vesayet olamıyorsa yarım vesayet verelim...