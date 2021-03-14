Kemal abim Türkiye'nin işsizlik sorunu çözdü...

Hani rakı sofrası kuranlar içmeye süt bulamıyorlar ya... Millet aç, aç... O bakımdan yani...

Kemal abim hükümetin reform paketinde işsizliğe ilişkin hiçbir şey olmadığını söylüyor.

Gerçi o pakette "istihdam teşvikleri revize edilecektir, ilave istihdama finansman desteği sağlanacaktır, genç istihdamını ve işgücü niteliğini arttıracak adımlar atılacaktır, yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacaktır, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacaktır" gibi kalemler var ama...

Bunlar Türkçe olmadığı için Kemal abim anlamamış.

Eyy iktidar!... Bundan sonra reformlarınızı Kemal'in de anlayabileceği şekilde yapınız!

Buna karşılık Kemal abim kendisi bir öneri getiriyor:

"Muhtarlıklara özel kalem müdürü atansın!"

Bu hem işsizliği azaltacakmış hem de muhtarlıklardaki iş yükünü.

Özel kalem müdürü "sizi görüştüremem, bugün gidin yarın gelin" diyecek ve böylece vatandaşın yerli yersiz muhtara "tebelleş olması" önlenecek.

Koskoca muhtar bu, var mı öyle yanına destursuz girmek?

Özel kalem müdürü maaşını cebe indirince de kendisine iş sağlanmış olacak.

Bakınız kaç bin vatan evladının sorunu bir çırpıda çözülüveriyor...

Artık okuyup da "atom mühendisi" olmaya gerek kalmıyor!

Benim oğlum büyüyünce muhtarlıkta özel kalem müdürü olacak amcası...

Bu iş daha da büyütülebilir.

Her muhtarlığa bir fen işleri müdürü, bir temizlik işleri müdürü, bir spor işleri müdürü, hatta bir de parklar ve bahçeler müdürü atanabilir.

Örneğin spor işleri müdürü, mahalle arasında top oynayan çocuklara "kesiyym mi haa, kesiyym mi" şeklinde müdahale edip aldığı maaşı hak edebilir.

Temizlik müdürü de "Hasene Hanım, kapının önünü süpür" şeklinde uyarılar getirir.

Eh, parklar ve bahçeler müdürü de evlerin balkonlarında su verilmemiş sardunyalara bakar.

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Bunların istihdam politikası başından beri hiç değişmemiştir:

Arpalıklara adam doldurmak, bir kişinin yapacağı işi on kişiye yaptırmak, olmazsa haybeden iş yaratmak.

Sovyetler Birliği böyle batmıştı.

Görünürde işsizlik sıfırdı.

Kamu İktisadi Teşekkülleri'ne adam doldurup eski Türkiye'yi de böyle batırdılar.

Aynı haltı belediyelerde de yediler.

"Gelirlerse" ne yapacakları hakkında gene bir fikir veriyorlar.

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BİZ DE MERAK EDİYORDUK

"Ben halkın çocuğuyum." Kemal Kılıçdaroğlu