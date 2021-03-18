Akşener olsun Kılıçdaroğlu olsun, ortaya bir "erken seçim" sakızı attılar ve bunu uzun süre de çiğnediler.
Aslında erken seçim istedikleri falan yoktu.
Buna hazır değildiler.
Bugün de değillerdir.
Zaten siyasi sahtekârlıklar "istiyoruz" şeklinde değil de "iktidar istiyor" şeklinde pazarlandı. Psikoloji biliminde buna "projeksiyon" deniyor, yansıtma yani. Bir savunma mekanizmasıdır.
İktidarın da bunu hiç mi hiç istediği yoktu... Kalın kafalara sokmak için defalarca da belirtildi...
Öyleyse nereden çıkıyordu bu saçmalık?
Emekli memurları mutlu etmeye çalışan bazı Kemalist kazmalardan...
"Seçim olsun da bize de ekmek çıksın" beklentisi...
Öyleyse şunu okusunlar:
Optimar kuruluşundan sonra bir başka şirket, Konsensus da bir anket yapmış.
Buna göre, halk arasında bir erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 37.8...
Buna karşılık "gerek yok" diyenlerin oranı da yüzde 62.2...
Yani, ezici bir çoğunluk değilse bile "anlamlı" bir çoğunluk erken seçim istemiyor.
Bilsinler de, yalanlarını ona göre yazsınlar.
***Aynı araştırmada, çok tartışılan şu "seçim barajı" konusunda da ilginç bulgular ortaya çıkmış.
***Bazı basın zevzeklerinin umut bağladıkları yeni ve küçük partiler var ya...
***Ve de büyük final...