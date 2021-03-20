Türkiye'yi çok partili yaşama İnönü savaşlarının kahramanı İsmet İnönü geçirmiş...

Kemal abim öyle dedi.

Yetmiş küsur yıldır bunu yapıyorlar. Papağan gibi tekrarlıyorlar.

Yeni kuşaklara doğru dürüst bir "yakın tarih" eğitimi verilmediğinden (neyin eğitimi veriliyor ki?), kuşaklar boyunca bu kandırmaca böyle sürdü gitti.

Biz bu memlekette "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'yı yakıp yıktığını" söyleyen başbakan da gördük. Adının önünde profesör yazıyordu.

Yalan üzerine kurulu başka bir ülke var mı?

Aklıma "işçi sınıfının iktidarda olduğunu iddia eden" Sovyetler Birliği geliyor...

Ama o yıkıldı gitti, biz yalanlarımızla dimdik ayaktayız.

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İnönü geçirmiş...Allah Allah, yoksa bu birrejimi miymiş?dese geçmeyeceğiz yani... Her şey iki dudağının arasına bakıyor...Acaba demokrasi tutkunu olduğu için mi geçirmiş, yoksa Sovyetler'e karşı Amerikan desteğini sağlamak zorunda kaldığı için mi?Acaba 1950 seçimlerinden sonra alçakgönüllü olduğu için mi Çankaya'dançıkmış, yoksa bazı generallerinin aklına uyup darbe yapsa ve de iktidarı devretmese Amerika'yla bir anda papaz olacağı için mi?Peki, çok partili yaşamı bu kadar seven İnönü, hemen ertesi yıl, 1946'da sosyalist partileri niçin kapatmış?değil miydi yahu?Çok partili yaşama tutkun İnönü, 27 Mayıs cuntasının Demokrat Parti 'yi kapatması üzerine niçin ağzını açıp da iki laf etmemiş?Türk tipi demokrat da demek ki böyle oluyor...

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Çok partili yaşama meraklı İnönü, 1925 yılında çok partili yaşama niçin son vermiş?

Şeyh Sait isyanı vardı da onun için...

Bugün de PKK isyanı var.

Demek ki parti kapatmak çözüm değilse bile "mevzi kazandıran geçici süreli bir tedbir" oluyor...

Kalın kafalılara şunu bir kere daha hatırlatalım:

İnönü, 1945 yılında çok partili yaşama geçmemiştir, dönmüştür, dönmek zorunda kalmıştır.

Demokrasiye çok bayılsaydı kendi kendini Milli Şef yapmazdı...

Recep Peker'le birlikte Atatürk'e "TBMM'nin dışında ve üstünde bir faşist konseyi" oluşturmayı teklif eden de başkası değildir. Esaslı bir fırça yemişlerdi.

Kuracağı rejimin temellerini daha otuzlu yıllarda kendi kafasında atmıştı.

Savaşı Almanya kaybedince daha fazla söktüremedi.

Kemal abim cahil bir adamdır, bunları bilmez.

Ama gerçekleri öğrenmek Türk milletinin hakkıdır.

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VATANDAŞ TÜRKÇE KONUŞ



"Pandemi 2022 yılı bahar aylarında sönümlenecek."

Dr. Mert Ahmet Kuşkucu, Türk doktoru