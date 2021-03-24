Kimse sormadı: Peki sizin Merkez Bankası başkan adayınız kimdir?
Böyle biri var mıdır?
Yok mu şöyle "kerli ferli" bir Ankara memuru?
Peki sizin faiz politikanız nedir?
İndirecek misiniz, kaldıracak mısınız?
Faizi düşürürseniz dövize hücumu nasıl önleyeceksiniz, arttırırsanız enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?
İşsizliğe "muhtarlara özel kalem müdürü" atayarak çare bulacaksınız, onu biliyoruz da...
İhracatı da Orta Anadolu'nun gizli bir yerinde ambalaj sanayii kenti kurarak arttıracaksınız, onu da biliyoruz da...
Ciddiye alınacak bir yanınız var mı, asıl onu soruyoruz.
***
Yok. Olmadığı için de, boş konuşmaya devam ediyorsunuz.
Cumhurbaşkanı adayınız kim?
Yakın zamana kadar Abdullah Gül
...
Anketlerde ortaya çıkan hazin bulgu onu da iki seksen yatırdı.
Şimdilik gizli tutulan "siyaset dışı"
bir isim olduğu söyleniyor.
Şu gizli tutulan Orta Anadolu kenti gibi...
Abdullah Gül ismini Kemal Bey'e Temel Karamollaoğlu
önermişmiş...
Hemen kabul etmiş! Karamollaoğlu öyle dedi.
İkinci bir "Ekmeleddin vakasının"
ufukta beklediğini görünce çark etmişler.
"Dostlarınızın"
adayı kim peki?
Abdullah Öcalan
deyin de düşüp bayılalım.
Joe Biden
kimi öneriyor?
Ünal Çeviköz
bunu ne zaman açıklayacak?
***
Seçime hiç mi hiç hazır olmadığınız halde "erken seçim"
sakızını çiğnemeyi sürdürüyorsunuz.
Faik Öztrak
diye bir adam, AK Parti
kongresinden erken seçim kararı bekliyor...
Herhalde ciddiye alınmayı da bekliyor olmalı.
Kemal Bey, "Erken seçim vurgusunu arttırmalıyız"
diyor.
Arttırın, arttırın.
Arttırın ama önce bir Merkez Bankası başkanı bulun, bize de söyleyin.
Kendi basınınız bile sizi ciddiye almıyor.
Bu tür zırvaları iç sayfalarda "bit kadar"
veriyorlar.
Bize de hasta hasta cımbızla toplamak düşüyor.