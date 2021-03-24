Kimse sormadı: Peki sizin Merkez Bankası başkan adayınız kimdir?

Böyle biri var mıdır?

Yok mu şöyle "kerli ferli" bir Ankara memuru?

Peki sizin faiz politikanız nedir?

İndirecek misiniz, kaldıracak mısınız?

Faizi düşürürseniz dövize hücumu nasıl önleyeceksiniz, arttırırsanız enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?

İşsizliğe "muhtarlara özel kalem müdürü" atayarak çare bulacaksınız, onu biliyoruz da...

İhracatı da Orta Anadolu'nun gizli bir yerinde ambalaj sanayii kenti kurarak arttıracaksınız, onu da biliyoruz da...

Ciddiye alınacak bir yanınız var mı, asıl onu soruyoruz.

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