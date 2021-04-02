Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne çok kızdı ve "HDP kadar AYM de kapanmalıdır" dedi.
AVM kapatır gibi AYM kapatmak...
Elbette böyle olmaz bu iş.
AYM'yi kapatacak bir "merci" yoktur. Babayiğit de yoktur.
Peki nasıl olur?
Yeni bir anayasa yapılacaksa, oradan AYM'yi "kaldırmakla" olur (madde 146)...
Anayasal dayanağı ortadan kalkarsa bu yüksek mahkeme de kendiliğinden kapanır.
***Anayasa Mahkemesi, "düşük" Demokrat Parti iktidarına karşı 1961 yılında getirilmiş bir "tepki tedbiridir"... Yüksek yargı, TBMM'nin iradesine doğrudan karışıyordu... Bürokrasi, Meclis'i "kendi haline" bırakamazdı!
***Bakalım yeni bir anayasa, yeni bir fırsat olacak mıdır?
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Bir tek şey soracağım:
Madem Atatürkçü geçiniyorsunuz, Atatürk'ün öngörmediği şeyleri "sizinkiler" yapınca mı makbul?
Ya da, Atatürk yaparsa iyi, halkın temsilcileri yaparsa tu kaka... Öyle midir?
Pardon, iki şey oldu.
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AĞLARA GİDEN TOP, GOL DEĞERİ KAZANMADI
Beyoğlu'nda bir köpek, bir çocuğu ısırmış.
Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulmuş, falan filan.
Olay yerine sağlık ekipleri sevkedilmiş, falan filan.
Yok bordo bereliler mi sevkedilecekti?
Köpek etkisiz hale getirilmemiş, veteriner müdürlüğüne teslim edilmiş, falan filan.
Haber diye yazmışlar.
Evladım size hiç mi öğretmediler, köpek adamı ısırırsa haber değildir, adam köpeği ısırırsa haberdir...