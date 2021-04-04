Ülkemizde "çok konuşup hiçbir şey söylememe sanatının" ustası olarak Süleyman Demirel bilinir...

Buna şimdi Muharrem İnce de eklendi.

Soruyorlar, cevap veriyor ama vermiyor.

Çünkü ne cevap vereceğini kendisi de bilmiyor.

Muharrem'in dizginlenemez, müthiş bir "cumhurbaşkanı olma" tutkusu var, bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu ve adamlarından intikam da almış olacak, o kadar.

Seçim gecesinin hayal kırıklığı ve üzüntüsüyle kaç şişe rakı içeceğini şimdiden merak ederiz.

Muharrem bizi güldürmeyi de başardı:

"Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapalım diye parti kurmuyoruz" demiş.

Yok yahu? Evde kalmış kızlara koca bulmak için mi kuruyorsunuz?

O da bir nevi hizmettir icabında.

***

Muharrem İnce'de bol bol "muğlak" lakırdı var...

"Hiçbir partide olmayan kadar bir demokratik tüzükle memleketi yönetmek iddiasıyla yola çıkacağız" demiş... Parti tüzüğüne kafası o kadar takıldı kaldı ki, bundan ötesini göremiyor. Parti tüzüğünün, seçmenin pek umurunda olacağını sanıyor. Çünkü ufku o kadar.

Çünkü, "zavallı Necdet" misali, "mazlum Muharrem" olmaktan kendini kurtaramadı.

Partinin ismini de şimdiden açıklamıyormuş, çünkü "gazı kaçarmış"...

Bunun Memleket Partisi olacağını sağır sultan bile duydu ama, ister misiniz Meral Akşener'den alacağı ilhamla "Kıyak Parti", "Neşeli Parti" gibilerden bir zırvalık yumurtlasın?

"Çözüm üreteceğiz" deyip duruyor ama ortada en küçük bir örnek yok.

Çünkü lafından başka bir şey bildiği yok.

Ama bir slogan bulmuş bile:

Mavi!

Buradaki M, memleketin M'siymiş... A, Adalet... V, Vicdan... İ de, iş..

Bravo. Dolgun bir program.

Keşke mavi diyeceğine lacivert deseydi.

Kasaba nutku atacağı kürsüden "lacivert" diye bağırırdı, dinleyicilerden "sarı" diye bir karşılık gelirdi, neşeli olurdu!

Trabzon'da da "bordo" derlerdi, yerel sorunlara da eğilmiş olurdu.

***



VE DE EROTİK MUAMMER



Türkiye'nin gündeminde şimdilerde Muharrem'den çok Muammer var.

Muammer bir yufkacı.

İki elti, ikisinin de adı Hamide, bir olup Muammer'e kaçmışlar, ortalık yıkıldı.

Muammer, "seksi meslekler" alanında sütçüleri de sollayıp geçti.

Yufkacı gördün mü kendini kollayacaksın...

Dürümcü, pideci, mantıcı, gözlemeci, lokmacı da "Bizi de yaban atmayın" diyebilmek için sırada bekliyorlar.

"Ay bari şöyle atom mühendisine falan kaçsaydınız kııız" diyen de çıkmıştır.

Tabii herkes işin gırgırında ama, burada es geçilen çok önemli bir boyut var:

Hanımların ikisinin de başı örtülü.

"Beyaz Türkler" denilen kesim, hep yaptığı gibi, "Aa, bunlarda da cinsellik varmış" dedi!

Meğerse onlar da insanmış... Onların da erdemleri ve zaafları olurmuş...

Daha neler var neler, görmedilerse göreceklerdir.