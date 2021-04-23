Bir Anadolu ilçesinin milli eğitim müdürü "Nutuk"un öğrencilere dağıtılmasını yasaklamış, Kemalist basında ufak çapta bir kıyamet koptu.
Aynı kıyameti bugün de koparacaklardır, "23 Nisan yasaklandı"...
Onun yerine binlerce çocuk ateşe atılsın... Ki ölü sayısı artsın, "Tayyip" gitsin...
Müdür, eseri yasaklamasına gerekçe olarak "Vahdettin'e hakaret edildiğini" ve bir resimde "Atatürk'ün sigara içtiğini" gösteriyormuş.
Atatürk sigara da içerdi rakı da içerdi.
Vahdettin'e de, evet, Nutuk'ta hakaret etmiştir.
Yalnız ona değil, Kurtuluş Savaşı'nı birlikte kazandığı silah arkadaşlarına yani ünlü generallere de hakaret etmiştir.
Hayır, savaşla ilgili olarak değil.
"Tek parti diktasına" karşı çıktıkları için.
Bu öyle büyük bir falsodur ki, Kemalist gazetecilerin ağababası Falih Rıfkı bile Nutuk için "Verilmeseydi daha iyiydi" demişti...
Hemen belirtelim, Nutuk hiçbir şekilde yasaklanamaz.
Kimsenin haddine düşmemiştir.
Pek pek, çocuklar anlasın diye Nutuk'a fotoğraf koyan hamşonun niçin öyle bir resim seçtiği kınanabilir!
Lakin, bu konularda kıyamet koparmayı hobi edinmiş meslekdaşlarımızın şu "paşalara hakaret" meselesinde ne düşündüklerini de merak ederiz...
Bu meseleye girmeye yürekleri varsa.
***Akıl yolundan ayrılmış, belki de o yola hiç girmemiş bir ülkede insanlar Atatürk'ten ya nefret ediyorlar ya da ona tapıyorlar. Bir de bu işin "tacirleri" var tabii.