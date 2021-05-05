Efendim 1 Mayıs bayramı idrak edildi...

Çocukluğumuzda, hepten yok sayamadıkları için "bahar bayramı" yaptıkları şu 1 Mayıs.

1 Mayıs geldi geçti, tantanası birkaç gün daha sürüyor.

1 Mayıs idrak edildi ama "Bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde ve yavru vatan Kıbrıs'ta kutlandı" diyemiyoruz.

Çünkü burada da kutlanmadı, yasak savıldı.

"Daaevrimci arkadaşlar" elbet eylem yaptılar.

Yapamadılar da, yapmaya teşebbüs ettiler.

Bunların devrimci eylemden anladıkları, 1 Mayıs günü kuralları zorlayıp polisten dayak yemektir.

Kurtlarını döküp rahatlıyorlar ve kendilerini eylem yapmış sayıyorlar.

256 kişi gözaltına alınmış.

Bunlardan 247'si savcılıktan, 9 kişi de mahkemeden salıverilmiş.

8 kişiye "adli kontrol" kısıtlaması konmuş.

Böylece emekçinin alım gücü artmış, kitle çizgisi de yükselmiş olmalı!

Belki sömürü de azalmıştır...

Bazı yayın organları artık gelenek olmuş "yerlerde sürüklenen kız" resmi yayınlıyorlar...

Amaç da oydu zaten: Polis baskı yapıyor dedirtmek.

Umarım o kız korona morona kapmamıştır. Polise de bulaştırmamıştır.

Çünkü gözaltına alınan iki kişide virüs çıkmış!

Bunlar üstelik "izolasyonda" çıkmışlar, yani bırakın eylem yapmayı, bakkala gitmeleri bile tehlikeli ve yasak.

Ama korona devrimciye işlemez.

Hani nasıl Fransız kurşunu adama değmiyorsa.

E lumpene hiç değmiyor.

Kime değiyor bu virüs yahu?

Onun derdi sağlık çalışanlarıyla herhalde.

Belki de gelecekten gönderilmiştir, insan soyunu yok etmeyi amaçlamış Saylonlular, pardon makineler tarafından...

Ben şimdi kendimi espri yaptım sayıyorum ya, ciddiye alıp Internet'te üstüne atlayacak dıngıl da çoktur.

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Fakat korsan gösteri yapmaya çalışan devrimciler, devlet bütçesine 888 bin 64 lira da katkıda bulunmuşlar.Ceza tutarı!Adam başı 3 bin 469 papelden...Bu parayı henüz ödemediler.Kimse üstünde 3 bin lirayla dolaşmaz.Ödeyecekleri pek kuşkuludur.Kaldı ki, Kılıçdaroğlu 'na güvenirler.İktidar çantada keklik ya, Kemal Bey iktidara gelince bu paraları iade edecekmiş!İnsanları kuralları çiğnemeye, cezaları ödememeye teşvik ediyor...İmam böyle yaparsa cemaati ne halt ediyor, onu da siz bilirsiniz.

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Birde çıksın da şu 1 Mayıs'ta mağdur olan işçilerin hakkını arasın...Pandemide perişan olmuş sağlıkçılara daha fazla destek istesin örneğin...Örneğin, iliğimizi kemiğimizi sömüren bankalardan yani finans-kapitalden hesap sorsun, alo?Olur mu, devrimin şanlı yolunda ilerliyor ya halk...Kurbağalar da ürkmek bir yana vıraak vıraak gülüyorlar.Devrimin şanlı yolunda ilerleyen ama Şişli'den Taksim'e ilerleyemeyen arslan parçaları...