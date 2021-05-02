CHP'de bir hayli bulunan genel başkan yardımcılarından ve de grup başkanvekillerinden biri, Engin Özkoç.

Kapanma kararlarının TBMM tarafından alınmasını istemiş!

Dünyanın her yerinde yürütmenin tasarrufunda bulunan bir keyfiyeti yasamaya devretmek istiyor...

Bunların "güçlendirilmiş parlamenter sistemden" anladıkları bu olsa gerek.

Çünkü millet açmış aç.

"Ne alakası olduğunu" kendisi de bilmiyor.

Meclis'e sormaya kalkarsan, önce bir komisyon kuracaksın...

Aman dikkat et, sonra "Anayasa'da mevcut olmayan komisyon kurmaktan" ipe de gidebilirsin ha!

Bu komisyon için partiler aday gösterecekler, oylama yapılacak...

Kabul edenler, etmeyenler... Edilmiştir.

Komisyon toplantılarına başlayacak.

Kapanma kararı belki kabul edilecek, belki de edilmeyecek.

Edilirse, komisyon kararı genel kurula "indirilecek"...

Burada da gündeme alınması için bir zaman bekleyeceksin.

Lehte ve aleyhte konuşmalar yapılacak.

Muhalefet elbette karşı çıkacak.

Sayın arkadaşlar, yeterlilik önergesi verilmiştir...

Kabul edenler, etmeyenler... Edilmiştir.

Sonra "asıl" oylamaya geçilecek.

Kabul edenler, etmeyenler... Edilmiştir.

Karar cumhurbaşkanına imzaya gidecek.

Oradan da Resmi Gazete'de yayınlanmaya.

Yürürlüğe girecek.

O arada en az on yedi gün geçecek ve uyanıklar kapanma ayağından "uzatmalı bayram tatili" yapamamış olacaklar.

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