Sık sık görüyoruz onları: Kısacık saç, ense ve kulak üstü sıfırlanmak üzere, önde kakül, pis sakal, sarkık kolsuz fanila, uzun paçalı şort, ayakta terlik... Yaz ya da kış fark etmiyor.

Bira ya da kebap göbeği.

Elinde ya tabanca, ya bıçak, ya demir çubuk. "Beyzbol sopası" ucuz ama pek yaygın değil. Ya tanımıyorlar ya pahalı sanıyorlar.

Saldırıyorlar...

Bunlar çulsuz olanları. Bir de zenginleri var, arabayla "drift" atanlar, kaldırımda kadın ezenler...

Toplumda çok ağır basıyorlar.

İstanbul deyince artık akla gelen semtler de Esenyurt, Bağcılar, Avcılar falan oldu. Maçka, Şişli, Kadıköy bile duyulmuyor.

On yedi gün boyunca yasakları nasıl çiğneyeceklerini de her akşam televizyonda ibretle izleyeceğiz.

Televizyon bülteninin de maşallah bir siyasi haberler bölümü var, bir de "lumpen haberleri"... Cinayetler, adam şişlemeler, sopayla dövmeler, tekme tokat girişmeler o bölümde...

Gazeteler de lumpen zevkine göre düzenleniyor: Kim kime yelken açtı?

Eh, bunları izleyenler de hadi orta halli lumpenler olsun.

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