Yok, lumpen haberlerini kastetmiyorum:

"Baldızının kıçını ısırdı", "Kaynanasının ırzına geçti" türünden zevzeklikleri değil.

Şeyma'nın ikinci kocaya varması ve nafakadan vazgeçmesi de değil.

"Siyasi" haberler sözünü ettiğim.

Siyasi olmayan siyasi haberler.

Haber olmayan haberler.

Siyasi liderler bayrama nerede girecekler ve nasıl geçirecekler?

Bunun Türk basını için neden önemli olduğunu, okuyucunun da "neresinde" olduğunu bugüne kadar anlayabilmiş değilim.

Kim buna bakıp da oyunu verecektir?

Ama bayramlarda ve yılbaşlarında "muntazaman" yazılır.

Yağ çekmek isteyen iri iri verir, daha serinkanlı davranan küçük haber yapar.

Önce TBMM Başkanı tabii, protokol öyle istiyor.

Mustafa Şentop, Ankara'da olacakmış.

Olacağı kesin değil de, bekleniyor.

Kim bekliyor? Gazetenin Ankara bürosu.

Peki niçin Ankara'da olacakmış da başka yerde olmayacakmış?

"Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda..."

Böylece ülkemizde bir salgın olduğunu ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını da öğrenmiş oluyoruz!

Gazetecilik dediğin bu olmalı.

Kemal Kılıçdaroğlu da başkentteymiş.

Kılıçdaroğlu'nun "CHP Genel Başkanı" olduğu da haberin "unsurları" arasında yer alıyor. Maksat okuyucuyu bilgilendirmek değil mi?

Keza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacakmış.

Elbette 15 Temmuz akşamı yaptığı gibi çay demleyecek, çörekler börekler sunacaktır.

Sırada "küçükler" var:

Pervin Buldan İstanbul'da (niçin Diyarbakır'da değil?), Mithat Sancar Ankara'da... Metropol tatlı geliyor olmalı...

Karamollaoğlu da evinde.

Aşk olsun, insan Gül'ün, Babacan'ın, Davutoğlu'nun çetelesini tutmaz mı?

Sarıgül ne oldu, İnce yaşıyor mu, yazmaz mı?

Bunlar bayram namazına gidecekler midir? Kaç salak "Bayram namazı kıldılar" diye oyunu verecektir?

Hem bunları atlıyorsunuz, hem de bunlara oy istiyorsunuz Tayyip Erdoğan'ı devirmek için... İmanım tahtelbahir, bu ne biçim muhalif gazetecilik?

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İŞTE KENDİ ADAMLARI DA SÖYLÜYOR

"CHP seçime de hazırmış. Peki, iktidara hazır mı? Hiç öyle görünmüyor. Parti iktidara gelince bugünkü iktidarın yaptığından daha farklı ne yapacak? Hangi sorunu nasıl çözecek? İşsizliği nasıl giderecek? Eğitim politikası nedir? Hangi alanlara yatırım yapacak? Gelirleri nasıl artıracak? Üretimi nasıl patlatacak?

Bunlar bilinmiyor. Partinin 'CHP.org. tr' adlı resmi sitesi var. CHP'nin izleyeceği politikaları görmek için o siteye girince karşınıza boş sayfalar çıkıyor."

Melih Aşık