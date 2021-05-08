İşin suyunu çıkardıkları için artık kimsenin güvenmediği ve ciddiye almadığı anket şirketlerinden biri söylüyor...

"Anketçi esnafı" çevirdiği pis numaralarla ancak muhalif basına "uçma" fırsatı sağlayabiliyor ama...

Arada çok neşeli bir ayrıntı yakalamışlar.

"Cumhurbaşkanı adayı olarak siyaset dışından kimi görmek istersiniz?"

Cevaplar harikulade.

Sıkı durun: Ali Koç, İlker Başbuğ, Zülfü Livaneli, Ömer Lütfü Avşar (o da kim?), Haluk Levent, Cem Boyner, Haşim Kılıç, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil!

Hayrettir, bu listede Şeyma da yok Serenay da yok.

Para kazanmayı ve reklam yapmayı çok iyi bilen bu hanımlar elbette memlekete çok şey katarlardı...

Hiçbir şey katamasalar renk katarlardı.

Rahmetli Zeki Müren hayatta olmadığı için listede o da yok.

Ama "Osmanlı İmparatorluğu gibi bir kadın" olan (deyim kendisine aittir) Bülent Ersoy'u niçin kimse düşünmemiş?

Muhalif kimliğini artık saklayamayan ve saklama gereğini de görmeyen Cem Yılmaz da kimsenin aklına gelmemiş.

Biz bu listede "siyaset dışı" kimseyi göremedik ama demek ki böyle yutturuyorlar.

Bendeniz yirmi yıldır televizyona çıkmadığım için ben de yokum.

Halkımız o akşam kimi seyrederse ertesi sabah ona mı oy verecek?

Oh olsun bana... Kendini unutturmak için bu kadar uğraşırsan olacağı budur.

***

Bu listeden Ali Koç, elbette Fenerbahçe taraftarları ve basınıntarafından hararetle karşılanacaktır. Buna karşılık Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarından zırnık alamaz.Hani Mesut, Altay, İrfan Can, Ozan falan deselerdi belki öbür taraflardan da oy çıkardı ya... Bu çocuklar rakipleri tarafından da takdir edilirler.Kemalistler'in işi daha zor:General İlker'i mi tercih etsinler, tacir Yılmaz'ı mı? Difficult question.Eski Marksist yeni liberal karta kaçmış üniversite oğlanlarının işi kolay: Kafadan Cem Boyner.Geçen yüzyılın solcuları için de Zülfü bir seçenek sunuyor.Cihangir barlarında tepişen entel-dantel takımı da Haluk Levent'e oy verir.AK Parti'nin küskün nankörleri de Haşim Kılıç'a tabii.BuAli Babacan, AhmetDavutoğlu ve Abdullah Gülisimlerinin geçmemesini dehayretle karşıladık.Kambersiz düğün mü olurmuş?Fakat LGBT-İ'ye sorsalardı herhaldeKemal Kılıçdaroğlu çıkardı başkan adayı!

***

Bravo arkadaşlar, işin suyunu iyice çıkarınız.ucubesinihayata geçirelim.Gerçi bunu Fransızlar denediler ve Emmanuel Macron'un şahsında belalarını buldular ama...Bu kafayla sizfalanda arar bulursunuz ya...Bu memlekette bunları aramak için o kadar çok uğraşmaya da gerek yoktur.