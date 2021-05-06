Kusura bakmasınlar ama ben MHP'nin yeni anayasa taslağından bir şey anlamadım.

Gerçi maddeler ayrıntılarıyla ortaya dökülmedi ama "ana hatları" umut kırıcı.

Ne yani, cumhurbaşkanı yardımcılarının atamayla değil de seçimle gelmeleri miydi bütün mesele? (Ki, seçimle gelmeleri elbette daha doğrudur.)

"Vatan millet Sakarya" edebiyatından oluşan bölümleri geçelim. Türk milleti "Allah'ın lütfu" sayesinde mi varlık bulmuştur, kendi gayretiyle mi?

Cami hutbesini camiye bırakın.

"Yüzüncü yıla yüz madde" gibi reklam sloganlarına da gerek yoktur. Kepek şampuanı satmıyorsunuz.

Ne yani, ilk beş maddenin tek maddede toplanması mıdır mesele?

"Başkanlık sistemi, kurumsal yapıya kavuşturulacak"... Ne demek bu? Nasıl yani? Şimdiki anayasada kurumsal değil midir?

"Türkiye Liyakat Kurumu" oluşturulacak... Nasıl yani? Hangi işlere bakacak?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu "Yargı Yüksek Kurulu" oluyormuş, adı mı sorunluydu?

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Arkadaşlar, boş lafı bırakınız.Değişiklik yapacaksanız, gerçekten yapınız.Halkı daoyalamayınız.Yeni bir anayasada cumhurbaşkanınınoynanacak mıdır?Kaç kere üst üste seçilebilecektir?Buhesabına eski anayasaya göre yapılmış seçimler de dahil olacak mıdır yoksa(sil baştan) mı yapılacaktır?formülünü kaldırır da tek turdailkesini koyarsanız, tur kavramı da ortadan kalkar, vakit kaybı da.Millet bu can alıcı soruların cevabını bekliyor.İktidar seçmeni de bekliyor muhalefet de... Medya da merak ediyor...Yoksa, İl Genel Meclisi'nde on beş kişi mi olsun yirmi kişi mi, kimseyi ilgilendirmiyor.

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Görüldüğü gibi, anayasalardeğiller ve o sıralarda kimin borusu ötüyorsa yeni yeni anayasalar yapabiliyor....Şimdi, asıl borazancıbaşının yani AK Parti'nin de temenni aşamasını geride bırakıp ortaya kamuoyunun enine boyuna tartışacağı bir yeni anayasa taslağı koymasının vakti gelmiştir.Öte yandan, Kılıçdaroğlu,buyurmuş.Ha şunu bileydi...Boş lafa artık karnımız tok.Ne anladıklarını söyleyebiliyorlarsa söylesinler.Varsa böyle bir anlayış...Yoksa boş laf olduğu meydana çıkacak ha!