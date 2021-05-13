Maldivler'i unutun, oralar bizim harcımız değil.

Meğer ki dostumuz postumuz bizim için özel uçak kapatmaya...

Bizim gibi "faniler" için bilet 7 bin 700 lira.

Üstelik Maldivler'de günde 600 kadar "korona vakası" kaydediliyormuş.

Pek de tekin bir yer sayılmaz yani...

"Yataktan çıkmazsanız" mesele yoktur tabii.

Bol bol tavan seyredersiniz, tavanları pek güzelmiş.

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Bosna test istiyor. Ukrayna da test istiyor.Giderken 250 papel, gelirken de 510 papel test parası bastıracaksınız.Amauğruna o kadarcık masrafada katlanılır.Yalnız, Kiev'in şu andaolduğunuda unutmayın, Petersburg 'u bile solladıgeçti.Dikkat edin, siz orada güzel peşinde koşarken birileri de size bir güzellik yapmasın...En iyisi Odessa 'ya gidin, zaten karşı kıyı.Ünlü merdivenleri boşverin, nasıl olsafilmini görmemişsinizdir.Günlük korona vakası 3 bin dolaylarındaymış, arayıp da bulamadığımız yeni normal...

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Ürdün de istiyor.Bilet fiyatı 5 bin lira kadar.Petra harabelerini de gezersiniz. Manyak serserinin biri, üstelik de profesör, Petra'nınolduğunu söylüyordu, Müslümanlar ağzının payını verdiler.Ama test için havaalanında bekleyeceksiniz biraz, 5 saati buluyormuş.Sıkılırsanız Kemal Uzan ya da Hakan Uzan'a uğrayıp bir kahve içersiniz, onlar da memleket hasretlerini giderirler.

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Haa bakınız. Makedonya test istemiyormuş.Manastır'da Atatürk'ün askeri liseyi okuduğu binanın merdivenlerine de Zülfü Livaneli gibi ayak sürersiniz.Katar da istemiyormuş amayedi gün karantinayagireceksiniz.Vize yok, 5 bin 700 papelvar.Gürcistan, aşı olduğunuzu kanıtlayan belge istiyor ama İngilizce olması şartmış.Bol bol lafı edilen şu ünlükonusu da henüz hiçbiraçıklığa kavuşmadı.

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Gidebileceğiniz bunlardan başka bir ülke de yok.Velhasıl, yurt dışı kesik sayılır.Yeşim Salkım, eski kocasını çekiştirirkendemişti...İşte doya doya ibadet fırsatı.Bayramınız mübarek olsun efendim.