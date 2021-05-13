Maldivler'i unutun, oralar bizim harcımız değil.
Meğer ki dostumuz postumuz bizim için özel uçak kapatmaya...
Bizim gibi "faniler" için bilet 7 bin 700 lira.
Üstelik Maldivler'de günde 600 kadar "korona vakası" kaydediliyormuş.
Pek de tekin bir yer sayılmaz yani...
"Yataktan çıkmazsanız" mesele yoktur tabii.
Bol bol tavan seyredersiniz, tavanları pek güzelmiş.
***
Bosna
test istiyor. Ukrayna
da test istiyor.
Giderken 250 papel, gelirken de 510 papel test parası bastıracaksınız.
Ama "Kiev'de sizi bekleyen güzellikler"
uğruna o kadarcık masrafa
da katlanılır.
Yalnız, Kiev'in şu anda "Avrupa'da asayişi en berbat şehir"
olduğunu
da unutmayın, Petersburg
'u bile solladı
geçti.
Dikkat edin, siz orada güzel peşinde koşarken birileri de size bir güzellik yapmasın...
En iyisi Odessa
'ya gidin, zaten karşı kıyı.
Ünlü merdivenleri boşverin, nasıl olsa "Potemkin Zırhlısı"
filmini görmemişsinizdir.
Günlük korona vakası 3 bin dolaylarındaymış, arayıp da bulamadığımız yeni normal...
***
Ürdün
de istiyor.
Bilet fiyatı 5 bin lira kadar.
Petra harabelerini de gezersiniz. Manyak serserinin biri, üstelik de profesör, Petra'nın "Mekke'den önce ilk kıble"
olduğunu söylüyordu, Müslümanlar ağzının payını verdiler.
Ama test için havaalanında bekleyeceksiniz biraz, 5 saati buluyormuş.
Sıkılırsanız Kemal Uzan
ya da Hakan Uzan'a uğrayıp bir kahve içersiniz, onlar da memleket hasretlerini giderirler.
***
Haa bakınız. Makedonya test istemiyormuş.
Manastır'da Atatürk'ün askeri liseyi okuduğu binanın merdivenlerine de Zülfü Livaneli gibi ayak sürersiniz.
Katar da istemiyormuş ama "göstereceği bir otelde"
yedi gün karantinaya
gireceksiniz.
Vize yok, 5 bin 700 papel "karantina ceremesi"
var.
Gürcistan, aşı olduğunuzu kanıtlayan belge istiyor ama İngilizce olması şartmış.
Bol bol lafı edilen şu ünlü "aşı pasaportu"
konusu da henüz hiçbir
açıklığa kavuşmadı.
***
Gidebileceğiniz bunlardan başka bir ülke de yok.
Velhasıl, yurt dışı kesik sayılır.
Yeşim Salkım, eski kocasını çekiştirirken "Her bayram beni ille de yurt dışına sürüklüyor, ibadetimi yapmamı engelliyordu"
demişti...
İşte doya doya ibadet fırsatı.
Bayramınız mübarek olsun efendim.