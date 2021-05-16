Meğerse pek hamarat bir ev erkeğiymiş...
İçki yok, sigara yok, hovardalık yok, herhangi bir eğlence yerinde görülmüşlüğü yok...
Evden genel merkeze, genel merkezden eve...
Börek de açarmış.
Bulaşık ve/veya çamaşır yıkayıp yıkamadığını öğrenemedik. Bir dahaki "videoda" umarız bunu da açıklığa kavuşturur.
Kendisini cam silerken de görmek isterdik.
Yoksa mutfak çalışmalarına devam mı?
Börek patatesliymiş.
Kıymalı ya da peynirli beklerdik... (Peki Meral Hanım neli yapıyor acaba?)
Herhalde muhalif basının "Millet aç, aç" sloganına ters düşmek istememiş, millet aç gezerken işe kıymayı karıştırmamış (kilosu 70 lira), patatesle yetinmiş.
Pek halkçı bir adam.
Peki gelecek bayramda ne yemekler yapacak?
Bence baklava açmalıdır.
Fakat baklavanın patateslisi henüz icat edilmedi.
Cevizli ya da fıstıklı yapsa, çok pahalı. Münafıklar "Halktan koptu, burjuvalaştı" damgasını yapıştırıverirler.
Öte yandan, Pervin Hanım ya da Mithat Bey'le, özellikle de Keke Selahattin'le dayanışma sergilemek için çiğ köfte de düşünebilir...
Temel Reis taraftarlarına mesaj göndermek için de maklube ya da keşkek. (Ona mesaj değil "meşaz" denir ama zarar yok.)
Babacan ne yer?
Ne yiyecek, yese yese "nane" yer.
***Muharrem İnce de benzer bir atraksiyonla cevap vermek istese... Misilleme yapsa...
***Bu tür zırvalardan oy devşirmeyi uman muhalefeti öpüyorum.